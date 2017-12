Po mnoho let zprávy o bělovousém staříkovi v červené kombinéze poskytuje Velení protivzdušné a kosmické obrany Severní Ameriky (NORAD). Santa Claus startoval tradičně na severním pólu a křížem krážem zdolal nejprve celou Asii a Austrálii, než dorazil do Evropy, Afriky a posléze do Ameriky. Podle internetové služby NORAD stihl Santa Claus rozdat před překonáním Atlantiku kolem čtyř miliard dárků.

Zájemcům odpovídalo po telefonu, e-mailem nebo chatem více než 1500 dobrovolníků. Prezidentský pár se připojil do akce na dálku ze svého sídla Mar-a-Lago ve floridském Palm Beach. Odtud také předtím vedl Trump videokonferenci s americkými vojáky rozmístěnými různě po světě.

NORAD a jeho předchůdce, kterým bylo velení kontinentální protivzdušné obrany CONAD, tuto službu poskytuje již přes 60 let. Začalo to ale úplnou náhodou, když v roce 1955 jeden deník v americkém Colorado Springs zveřejnil telefonní číslo, na které lidi mohli údajně volat přímo Santa Clausovi.

Šlo přitom o pohotovostní linku CONAD sloužící pro to, aby lidé hlásili případné podezřelé lety nad severní Amerikou. Po dosud nejčastějších hlášeních o neidentifikovaných létajících objektech (UFO) se službě najednou na Štědrý den dovolávaly stovky dětí. Nudící se pracovníky to začalo bavit a tak jim začali poskytovat podrobné informace o tom, kde Santa Claus zhruba asi je.

Internetová služba zajišťující sledování Santy Clause funguje od roku 1997. Speciální účet NORAD pro tento účel má také fanoušky na sociálních sítích: 1,8 milionu na facebooku a 180 tisíc na twitteru.