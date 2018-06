Američané ustoupili Erdoganovi, syrští Kurdové musejí odejít za Eufrat

Na plánu „zajištění bezpečnosti a stability v Manbidži“ se v pondělí ve Washingtonu shodli americký ministr zahraničí Mike Pompeo a jeho turecký protějšek Mevlut Cavusoglu.

Bližší detaily nejsou oficiálně známé, diplomatické zdroje však podle listu The New York Times potvrdily, že Američané souhlasili s odchodem kurdských jednotek YPG, které tvoří velení kurdsko-arabských milic SDF.

Kurdské velitele a politiky by měli v řadách SDF v Manbidži nahradit místní arabští vůdci. Na stahování Kurdů budou údajně společně dohlížet turecké a americké jednotky. Turci a jimi sponzorované milice tak v Sýrii ovládnou téměř celý pás území, který se táhne podél jejich jižní hranice západně od Eufratu.

Velení YPG v úterý podle agentury AFP oznámilo, že se dohodě podřídí.

Turci pošilhávají po Kobani a Rakká

SDF dobyly Manbidž z rukou Islámského státu před dvěma lety, a to k pramalé radosti tureckého prezidenta. Anakara totiž YPG považuje za odnož kurdských separatistů, s nimiž na jihovýchodě Turecka už tři desítky let svádí krvavý boj. Když Turci letos v lednu vypudili Kurdy z regionu Afrín v severozápadním cípu Sýrie, Erdogan veřejně slíbil, že turecké jednotky budou pokračovat až do Manbidže.

Svět v tu chvíli zbystřil, protože v Manbidži byly umístěny i americké speciální síly, které na zemi asistovaly SDF. Ve vzduchu tak visela hrozba konfliktu mezi Američany a Turky, kteří jsou v rámci NATO spojenci.

Pentagon vnímá syrské Kurdy jako nejefektivnější sílu v boji proti Islámskému státu a nechtěl se jen tak smířit s představou, že ve chvíli, kdy budou džihádisté poraženi, nechá je na holičkách. Ovšem už v lednu bylo víceméně jasné, že právě to se stane.

„Pro Američany to bude velmi zapeklité a podle mě nakonec budou muset slevit ze svých představ, aby té roztržce před očima celého světa předešli. Může to vést i k tomu, že spřátelené Kurdy opět hodí přes palubu,“ okomentoval tehdy pozici Pentagonu pro iDNES.cz odborník na Blízký východ Břetislav Tureček.



Podle Cavusoglua by Kurdové měli z Manbidže odejít do půl roku, někteří politici v Anakře hovoří dokonce o třiceti dnech. „Dohoda je hotová. Odejdou v nejbližších dnech,“ oznámil v pondělí Erdoganův poradce Mehmet Akarca. „Takto to má být. Amerika a Turecko se mírumilovně dohodly,“ pochvaloval si.



Prohlášení z Ankary naznačují, že Turci možná budou chtít ovládnout i příhraniční pásmo východně od Eufratu. Cavusoglu v pondělí podotkl, že podobný model jako v Manbidži by mohl být v budoucnu uplatněn také ve městěch Rakká a Kobani.