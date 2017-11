Turci hledali v USA Gülenova únosce. Lež, tvrdí právník exporadce Trumpa

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) Flynn dostal nabídku 15 milionů dolarů (329 milionů korun) aby vydal Turecku Gülena, který žije v americkém exilu.

Flynnův právník Robert Kellner toto obvinění označil za „skandální“.

„S ohledem na různá probíhající vyšetřování, která se týkají předvolební kampaně z roku 2016, jsme záměrně nereagovali na každou fámu či obvinění v médiích. Teď se ale objevila obvinění generála Flynna sahající od únosu k úplatkářství, která jsou tak urážlivá, že učiníme výjimku z našeho běžného pravidla. Ty zprávy jsou lživé,“ prohlásil Kellner.

Média již v březnu informovala, že Flynn se loni v září zúčastnil schůzky se členy turecké vlády, kde se diskutovalo o možnostech, jak se duchovního zmocnit a tajně poslat pryč ze země.

Flynn s tureckými činiteli o možnostech dostat Gülena ze země jednal podle USA Today také v prosinci. Tato schůzka upoutala pozornost amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), který kvůli podrobnostem jednání vyslechl nejméně čtyři lidi.

Jeden z vyslýchaných deníku WSJ řekl, že se debatovalo například o možnosti dopravit duchovního soukromým letadlem na turecký vězeňský ostrov Imrali.

Ankara Gülena považuje za strůjce loňského neúspěšného puče proti tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi (více o duchovním čtěte zde). WSJ uvedl, že zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který objasňuje možné ruské zásahy do amerických prezidentských voleb, prověřuje, zda byli Flynn a jeho syn skutečně do údajného plánu zmocnit se Gülena zapleteni.

Flynn do roku 2014 vedl vojenskou rozvědku DIA, loni pak Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaní. Po Trumpově lednovém nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v Bílém domě ale musel odstoupit kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Flynn totiž viceprezidentovi Miku Penceovi nejprve řekl, že před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.