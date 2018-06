Podivínský milionář budoval protiatomový kryt, pomocníka v něm nechal zemřít

Své miliony získal 27letý Daniel Beckwitt obchodem s akciemi a prací s počítači. Kromě těchto dvou věcí zajímalo mladého úspěšného muže ovšem i něco jiného - mít vlastní podzemní atomový kryt.

Podle jeho právníka Roberta Bonsiba se Beckwitt bojí mezinárodních hrozeb. „Byl to jeho projekt na vytvoření bezpečného bunkru kvůli jeho obavám z mezinárodního napětí, Severní Koreji či mezikontinentálních balistických raket,“ uvedl podle The Washington Post.

S jeho velkou stavbou v podzemí mu od loňského roku pomáhal i Askia Khafra, který toužil být podnikatelem stejně jako Beckwitt. Muži se seznámili před dvěma lety skrze sociální sítě. Beckwitt v té době souhlasil s investicí peněz do startovacího projektu Khafra nazvaného Equity Shark, který měl být internetovou platformou pro investory.

„Beckwitt sám sebe reprezentoval jako andělského investora,“ uvedl Dia Khafra, otec zemřelého Askia. „Zpětně bych si přál, aby můj syn tehdy tomu muži nevěřil a nebyl tak naivní.“



Vozil jej na stavbu potají a v zatemněných brýlích

Podle úředníků Beckwitt vynaložil mimořádné úsilí k tomu, aby zatajil Khafrovi, kde dům, ve kterém pracuje, stojí. Vyzvedával Khafru u něj doma ve Silver Spring, zavezl jej až do Virginie, kde mu nasadil zatemněné brýle, a pak jej odvezl zpět do Bethesdy ve státě Maryland, kde jej dovedl k sobě domů. Teprve až když se Khafra dostal do sklepa, poblíž vchodu do tunelů do podzemí, bylo mu povoleno sundat si brýle.



Během dne pracoval na výkopech tunelového systému. Ten měl rozměry přes 60 metrů a vykopaný v hloubce šesti metrů pod sklepem domu Beckwitta. V tunelech jedl a někdy i spal. Na práci používal i elektrické výkopové nástroje, které v konečném důsledku zřejmě způsobily požár. Zlom přišel 10. září, kdy v suterénu domu vypukl požár, který Khafra nepřežil. Podle BBC několik hodin před požárem napsal Khafra Beckwittovi zprávu, že dole v tunelech cítil kouř.

Beckwitt se dostal z domu včas. O tom, že se další osoba nachází stále uvnitř, informoval záchranné složky on.

Nedbalé zabezpečení

Podle žalobce Beckwitt jednal „extrémně nedbale“ s ohledem na pracovní podmínky pro Khafra. Podle soudních dokumentů si byl Beckwitt po celou dobu vědom zvýšeného nebezpečí celého projektu a zejména i pravděpodobnosti vzniku požáru, nicméně neučinil nic proto, aby tomu předešel. Věděl také o neskutečném nepořádku v celém domě a hromadách odpadků.

„Obžalovanému nezáleželo na životě Askieo Khafra,“ prohlásil ve čtvrtek u soudu žalobce Douglas Wink.

Bonsib uvedl, že Khafra práce u Beckwitta bavila. Na sociálních sítích sdílel fotografie z postupu kopání. „Jedná se o tragickou nehodu při níž zemřel mladý muž, který ovšem byl plným účastníkem všech aktivit a byl si plně vědom toho, co se děje,“ uvedl ve čtvrtek u soudu. Na otázku novinářů, zda byl dělník držen v domě proti své vůli, odpověděl: ne.

Beckwitt kromě obžaloby z neúmyslného zabití bude čelit zřejmě i stížnosti několika úředníků z Montgomery Country. Podle nich síť bunkrů v podzemí byla rozšířena nad rámec pozemku, uvedlo Fox News. To Beckwitt odmítá.

Obvodní soudce Sharon Burrell stanovil kauci na 100 000 dolarů (přes 2 miliony korun). Před soudem se má objevit znovu během příštího týdne.