USA rozšířily sankce proti Venezuele. Nevěří, že volby proběhnou svobodně

Americký viceprezident Mike Pence na zasedání Organizace amerických států (OAS) vyzval venezuelského prezidenta Nicoláse Madura k odkladu voleb plánovaných na 20. května. Podle Pence půjde o jeden velký podvod. Viceprezident USA také naléhal na státy sousedící s Venezuelou, aby proti ní přijaly vlastní sankce. Zároveň vybídl 35člennou OAS, aby Venezuele pozastavila členství.



„Zakážeme zkorumpovaným úředníkům venezuelského režimu přístup do amerického finančního systému, protože spolupracujeme s mezinárodními partnery na podporu venezuelského lidu při obnově demokracie a návratu k prosperitě,“ řekl k sankcím americký ministr financí Steven Mnuchin.

Podle Pence nastal čas odstřihnout zkorumpované venezuelské vedení od možnosti prát špinavé peníze přes zahraniční banky a znemožňovat činitelům režimu cestovat do zahraničí.

Své dosavadní sankce Spojené státy rozšířily o tři venezuelské občany a 16 firem působících v zemi, které mají dotyční jedinci pod kontrolou. Postiženy jsou rovněž čtyři panamské společnosti v jejich rukou. Trumpova vláda už vůči Madurovu režimu zavedla určité sankce. Obvinila jeho členy, že porušují lidská práva a dopouštějí se korupce. USA také zvažují nové sankce, které by se dotkly venezuelského ropného průmyslu.

Venezuela je už několik let v hluboké ekonomické krizi, za níž podle Madurovy vlády stojí „špinavá ekonomická válka“ nepřátel režimu. Opozice a ekonomičtí experti viní z krize řízenou socialistickou politiku vlády.

Statisíce venezuelských migrantů v Kolumbii

Kolumbijským úřadům se už registrovalo více než 200 tisíc venezuelských běženců. Stalo se tak několik týdnů poté, co kolumbijská vláda oznámila, že chce zjistit počet venezuelských migrantů na svém území. Opatření má podle vlády sloužit k zajištění lékařské péče a vzdělání pro migranty, ale nebude využito k deportacím. V pondělí o tom informovala agentura Reuters.

Jižní Amerika se potýká s nárůstem venezuelských migrantů, kteří ze své země prchají kvůli tíživé ekonomické situaci. Mnoho jich utíká do sousední Kolumbie, která má s Venezuelou přes dva tisíce kilometrů dlouhou hranici, která místy není střežená, a migranti se tak mohou do země dostat, aniž by se museli identifikovat kolumbijským imigračním úřadům.

V Kolumbii je asi 320 tisíc Venezuelanů, kteří mají vízum. Dalších 500 tisíc jich úřady stále neregistrovaly a 230 tisíc migrantů podle oficiálních odhadů zemí prošlo při cestě do jiné destinace.