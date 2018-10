Do Spojených států míří karavana uprchlíků, zastavit je má Mexiko

10:37

Skupina více než tří tisíc honduraských uprchlíků překročila v pondělí hranice Guatemaly a míří dál do Spojených států. Karavana migrantů se dala do pohybu v sobotu ve městě San Pedro Sula, jen několik dní poté, co americký viceprezident Mike Pence vyzval Střední Ameriku, aby neprodleně zastavila masovou migraci.