Při výcviku loni zemřelo čtyřikrát víc amerických vojáků než v boji

Vojevůdce Suvorov by měl radost, jak moc si vzali Američané k srdci jeho pravidlo „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Možná by řekl, že to až přehánějí, protože při výcviku jim umírá čtyřikrát víc vojáků než na bojištích.

A není to jen náhodný výkyv. Podle informací zveřejněných Macem Thornberrym, předsedou výboru pro ozbrojené složky amerického Kongresu, zahynulo v letech 2015 až 2017 při výcviku 185 příslušníků armády, letectva a námořnictva, zatímco ve skutečném boji jich padlo čtyřiačtyřicet.

Tato statistika je samozřejmě zavádějící, protože počet příslušníků amerických ozbrojených sil mnohonásobně přesahuje množství vojáků nasazených v bojových misích. Celkem mají armáda, letectvo a námořnictvo asi 1,3 milionu lidí, ale v bojových zónách jich není ani 200 tisíc.

Důležitý je i kontext: například v letech po invazi do Iráku a Afghánistánu přesahoval počet zabitých Američanů i tisíc ročně, takže válka byla pro vojáky nebezpečnější než mírový život na cvičišti. Naopak kdybychom zkoumali třeba rok 1994, vypadal by výcvik extrémně nebezpečně a byl plný mimořádných událostí, protože v té době americká armáda v podstatě nevedla žádné skutečné operace v zahraničí.

Nejhorší jsou letecké havárie

Nyní jsou američtí vojáci v téměř 140 zemích světa. V mnoha z nich, jako jsou Irák, Afghánistán či Sýrie, probíhají ozbrojené konflikty, jichž se USA přímo účastní. V desítkách dalších zemí, jako jsou Mali, Niger nebo Čad, mají speciální jednotky, a další jednotky tam vedou výcvik a radí. Je to činnost na pomezí výcviku a války.



Statistiky ukazují, že pokud jde o výcvik, jsou pro životy vojáků i kolonky generálů nejhorší letecké havárie. Jen letos na jaře jich bylo pětadvacet. Za posledních pět let při nich zahynulo 133 osob, protože na palubě bývá více osob najednou. Řada z nich je podle expertů obětí snižování nákladů na armádu.

Piloti mají nalétáno méně hodin, je méně peněz na náhradní díly i výcvik mechaniků. List Military Times uvedl, že v letech 2013 až 2017 poklesl počet odlétaných hodin o 170 tisíc, což by podle laické logiky mělo vést ke snížení počtu nehod. Ale jejich množství se naopak zvýšilo o 40 procent.

Teď k tomu hlavnímu – je výcvik v americké armádě rizikovější než v jiných armádách? Web msn.com srovnal americké ztráty při výcviku s britskými: Britové od počátku roku 2000 do února 2018 přišli při výcviku o 141 lidí. Porovnání velikosti ozbrojených složek nabízí závěr, že riziko smrti při americkém výcviku je o třicet procent vyšší než při tom britském.