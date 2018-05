Než začal střílet, volal překvapení, popsali svědci texaskou tragédii

Když student Zachary Muehe uslyšel několik hlasitých ran, seděl zrovna v umělecké třídě a byl zabraný do svého telefonu. Otočil se a viděl Dimitriose Pagourtzise, svého spoluhráče z týmu amerického fotbalu, v černém kabátu a tričku s nápisem „Born to kill“ (Zrozen k zabíjení). Muehe řekl, že začal střílet hned, jak vešel do třídy.

„Bylo šílené vidět ho, jak střílí a pak znovu nabíjí,“ popsal pro The New York Times. „Pamatuji si, jak jsem viděl střepiny ze stolu. Viděl jsem, jak mi prolétají střepiny kolem obličeje,“ dodal. Muehe se okamžitě pokusil utéct. Spolu s několika spolužáky běžel k zadnímu východu ze třídy, který vedl na malý dvorek. Dveře však byly zamčené.



Když se otočil zpátky do třídy, uviděl studenty ležící na zemi. „Na zemi ležela dívka. A on ji jednou nebo dvakrát střelil do hlavy,“ popsal.



Jiný student, sedmnáctiletý Michael Farina, zrovna pomáhal svému handicapovanému spolužákovi, když se ozval požární poplach. Farina se domníval, že jde jen o cvičení. Pak však přiběhl ředitel a všem říkal, ať utečou. Jiný učitel křičel, že je to skutečný poplach.



Vyučující pak odvedli studenty ukrýt se na protější stranu ulice za obchod s auty. Někteří z teenagerů se však stále necítili v bezpečí. Začali proto přeskakovat plot za obchodem, aby mohli utéct ještě dál, popsal Farina. „Také jsem nad tím uvažoval,“ řekl.

„Jsou tu děti, které právě teď chybí. Vy víte, že to jsou ty, které jsou nejspíš mrtvé. Je to příšerný pocit,“ popsala Christina Mueheová a dodala, že je velmi pyšná na svého syna za to, že varoval ostatní.



Překvapení!

Vyšetřovatelé zatím pro střelbu nenašli žádný motiv. Než však začal teenager střílet, křičel prý „překvapení!“, uvedl texaský kongresman a předseda Výboru pro vnitřní bezpečnost americké Sněmovny reprezentantů Michael McCaul.



Sedmnáctiletý Dimitrios Pagourtzis, který puškou a revolverem zabil deset lidí a dalších deset zranit, přiznal, že nestřílel do těch lidí, které měl rád. Chtěl také, aby měl kdo vyprávět jeho příběh, uvedlo CNN.



Pagourtzis hrával americký fotbal za studentský juniorský tým a byl členem taneční skupiny v místním pravoslavném kostele. Jeho známí ho popisují jako tichého a nenápadného samotáře. Vášnivě se prý oddával videohrám a často chodil do školy v černém kabátu a vysokých černých botách.



Masakr se odehrál ve městě Santa Fe, které leží asi 50 kilometrů jihovýchodně od Houstonu. Policisté oblast uzavřeli a evakuovali školu. Pagourtzise brzy po činu zadrželi. Kromě něj zatkli ještě jednoho podezřelého studenta. Poté uvedli, že ve škole a jejím okolí našli výbušniny.