Policie v USA zmařila útok na volby, zajistila devadesátikilovou bombu

Šestapadesátiletého Paula Rosenfelda z Tappanu ve státě New York obvinili z výroby a přepravy bomby a hrozí mu až dvacet let vězení.

Policie v úterý našla v jeho domě funkční jednadevadesátikilogramové výbušné zařízení, jehož základ tvořila dřevěná krabice naplněná střelným prachem v dřevěné bedně. Měl také prázdné zásobníky střelného prachu, jaký se používá pro děla.

Policistům přiznal, že si velké množství prachu objednal přes internet a nechal si ho dovézt do New Jersey. Pak ho dopravil do New Yorku, sestavil menší výbušné zařízení a udělal detonační test.

„Kdyby se mu to povedlo, zabil by nevinné kolemjdoucí a způsobil nevýslovnou škodu,“ prohlásil William Sweeney z Federálního úřadu pro vyšetřování.

Policie plán odhalila díky člověku, jemuž se Rosenfeld s plánem svěřil v dopise a textových zprávách.