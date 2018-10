ANALÝZA: USA hrají rozčilení, i zmizení novináře ale Saúdům prominou

Nože na postaršího medvídka jménem Džamál Chášakdží se brousily dlouho. Teď hrozí, že krvavě pořežou i Saúdskou Arábii, která je prý držela v ruce.

V 21. století se neutají nic, a tak jsou najednou venku americké odposlechy, z nichž je jasné, že kvůli Chášakdžímu hořkl korunnímu princi Mohamedovi hummus a falafel už dlouho. Teď vyšlo najevo, že zmizení Chášakdžího na konzulátu v Istanbulu byl jen plán z nouze, protože nevyšla hlavní akce: lidé napojení na prince přemlouvali odpadlíka, aby se klidně vrátil domů, nic se mu prý nestane.

Chášakdžího případ je teď největší mezinárodní detektivkou. Muž vešel na saúdský konzulát, ale už nevyšel, i když Saúdové tvrdí, že ano. Ale není ani vevnitř, ani venku.

A z detektivky se stává i klasický politický thriller, protože teď jdou po Saúdské Arábii kvůli Chášakdžímu i Trumpovy USA. Americký prezident je pod velkým tlakem, aby něco udělal, a mezi senátory se už ozývají hlasy, aby Spojené státy pozastavily prodej zbraní Saúdům.

Ale dějí se ještě mnohem horší věci. V USA se o Saúdské Arábii najednou mluví jako o „utlačovatelském režimu“. Konzervativní senátor Rand Paul uvedl: „Žádné množství ropných obchodů nebo prodejů zbraní nemůže ospravedlnit naše bratříčkování s režimem, který drží ochrannou ruku nad džihádismem po celém světě.“

Amerika objevila Ameriku

Malé příčiny mívají nečekaně velké následky. I když Chášakdží ve svém ročním americkém fešáckém exilu psal zdvořile kritické sloupky do Washington Postu a z let, kdy byl prominentem saúdského režimu, má na Západě spoustu přátel, nikdo asi nečekal, že jeho zmizení začne podrážet nohy americko-saúdskému spojenectví.

Záznam vraždy Turecko má audiozáznam, který dokazuje, že Chášakdží byl na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu zavražděn. Napsal to americký list The Washington Post, do kterého Chášakdží přispíval. „Ta nahrávka osvětluje, co se Džamálovi stalo, když vstoupil dovnitř. Je slyšet jeho hlas a hlasy arabsky hovořících mužů. To, jak byl vyslýchán, mučen a pak zavražděn, sdělil nejmenovaný zdroj listu. Podle něj Turecko o obsahu nahrávky informovalo USA. Jak byl záznam pořízen, není jasné. Zdroj: ČTK

Podpora radikalismu nevadila, USA ochotně koukaly stranou, ač s radikály současně vedly válku. Teď zmizel jeden muž, který psal články pro přední americký deník, a všechno je jinak.

Dokonce Trump, který hodně vsadil na nového faktického vládce Saúdské Arábie, akčního korunního prince Mohameda íbn Salmána, veřejně hudruje a poslal experty do Istanbulu, aby tam s Turky vyřešili záhadu zamčeného konzulátu.

Princ, který je považován za muže, jenž dal k akci proti Chášakdžímu rozkaz, se dostal do neřešitelné pasti. Má vysvětlit, kam Chášakdží zmizel, ale to nemůže: pokud je pravda, co říkají Turci, musel by ukázat rozsekané kusy lidského těla. To se zdá mnohem pravděpodobnější než saúdská verze, totiž že vyšel, ale nějak si ho nevšimla jeho čekající snoubenka ani kamery, kterých tam je opravdu hodně.

Princ tělo zpátky nesloží, a tak bude muset sledovat, jak ho přibíjejí na vrata. To, že USA zveřejnily odposlechy, je horší než jejich obsah. Je to výstraha a zlomená hůl.

Ale odsud potud... Amerika se zlobí – a hraje to pěkně, hollywoodsky. Kvůli jednomu Chášakdžímu si strategické vztahy se Saúdy rozbít nenechá. Rijád je jeden z hlavních zbrojnošů proti Íránu, kupuje americké chytré zbraně po stovkách miliard a stabilizuje ropný trh. Kdyby se rozviklal, to by byl hukot.