Vyšetřování voleb vrazilo mezi USA a Rusko klín, prohlásil Trump

Donald Trump v rozhovoru s televizí Fox News odvysílaném v noci na úterý také řekl, že Vladimir Putin mu na pondělním summitu v Helsinkách sdělil, že vzájemných znesvářených vztahů lituje.

„Je to vážně škoda, protože bychom mohli udělat tolik dobrého,“ citoval Trump Putinova slova. „Možná jsme ten klín právě vyrazili, ale ten klín tam byl a prezident Putin to říkal,“ prohlásil Trump s tím, že zdrojem rozporů je tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který roli Ruska ve volbách rozplétá.

Trump vyšetřování opakovaně označil za uměle vyvolanou kauzu, za kterou strojí lidé jako bývalý ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování James Comey a jeho někdejší náměstek Andrew McCabe.

Před kandidaturou nás Trump nezajímal, řekl Putin

Rozhovor televizi Fox News poskytl i Vladimir Putin, který v něm zopakoval, že se Rusko nevměšovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016. „Vměšování se do domácích záležitostí Spojených států - opravdu věříte, že někdo působící z ruského území by mohl ovlivnit Spojené státy a ovlivnit hlas milionů Američanů? To je naprosto směšné,“ řekl Putin.



Putin rovněž odmítl existenci kompromitujícího materiálu vůči Trumpovi. Podle některých spekulací má ruská tajná služba důkazy o Trumpových sexuálních dobrodružstvích v jednom moskevském hotelu a o tajných schůzkách jeho spolupracovníků s ruskými činiteli. Tvrzení bylo od počátku považováno za nepodložené a neprověřené a většina médií v USA to odmítla publikovat.

„Nic na něj nemáme,“ řekl Putin. „Nechci se prezidenta Trumpa dotknout, když tohle říkám, může to znít hrubě, ale než oznámil, že bude kandidovat na prezidenta, tak nás nezajímal,“ uvedl. Dodal, že předtím byl Trump sice bohatým člověkem, takových je ovšem v USA spousta. „Působil ve stavebnictví, organizoval soutěže krásy. Ale ne, nikoho nenapadlo, že by pomýšlel na prezidentskou kandidaturu,“ prohlásil Putin.

Americký prezident také zmínil páteční obvinění dvanácti ruských agentů z útoku na web amerických demokratů (podrobnosti o případu v tomto článku). Agenti byli obvinění v nepřítomnosti a Putin v Helsinkách navrhl, že by je ruští prokurátoři mohli vyslechnout a že by mohli být přítomni i členové Muellerova týmu, pokud USA v jiných případech umožnilo přítomnost ruských vyšetřovatelů při amerických výsleších.



Trump na Fox News řekl, že ho Putinova nabídka uchvátila. Pak se ale podle amerického prezidenta ukázalo, že ji Putin zase opustil, když řekl, že by to Muellerovi lidé patrně nechtěli. V tom mu dal Trump během interview ve Fox News za pravdu.

Největší problém je nukleární oteplování, míní americký prezident

Schůzku s Putinem ohodnotil Trump ve Fox News jako dobrou, neboť přinesla řadu dobrých závěrů. „Myslím, že nyní si vedeme s Ruskem velmi dobře,“ řekl s tím, že do až do summitu tomu tak nebylo (schůzku čelních představitelů USA a Ruska jsme sledovali v on-line reportáži).



Za nejvážnější otázku mezi USA a Ruskem považuje Trump omezování jaderného arzenálu. „Vím, že prezident (Barack) Obama řekl, že největším problémem je globální oteplování, ale já bych řekl, že naším největším problémem je nukleární oteplování,“ prohlásil.

Putin během interview rovněž uvedl, že na summitu Trumpovi nabídl prodloužení platnosti smlouvy o jaderném odzbrojení známou jako Nový START. Nejdříve ale chce vyjasnit některé sporné otázky z tohoto ujednání.

„Ujistil jsem prezidenta Trumpa, že Rusko je připravené tu smlouvu rozšířit, prodloužit ji. Napřed se ale musíme dohodnout na jistých detailech, protože máma na americké partnery nějaká otázky,“ řekl Putin. „Myslíme si, že zcela neplní smlouvu, ale to je na expertech, aby to rozhodli,“ dodal.

Začátkem devadesátých let uzavřely obě jaderné velmoci dvě dohody známé jako START, které vedly k podstatnému snížení stavu strategických jaderných arzenálů. START 1 snižoval počet hlavic na obou stranách na šest tisíc, druhá z dohod pak jejich počet snížila ještě zhruba o polovinu. Další redukci o 50 procent pak přinesla zatím poslední z americko-ruských odzbrojovacích dohod, podepsaná v dubnu 2010 v Praze a známá jako Nový START.