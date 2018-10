Do Oválné pracovny se podíval osmý Čech, Trump přijal bývalou tchyni

O návštěvě Marie Zelníčkové v úterý informoval deník Blesk. „Může za to moje vnučka Ivanka. Bydlela jsem u ní ve Washingtonu. Přišla za mnou a povídá, že dnes jdeme do Bílého domu. Že mne přijme americký prezident,” uvedla pro Blesk dvaadevadesátiletá Marie Zelníčková, která se do slavné pracovny podívala před několika týdny.



Samotné návštěvě podle Zelníčkové předcházel přesun za asistence ochranky a prohlídka Bílého domu.

„Pěkně jsem se oblékla, upravila a jeli jsme s prezidentskou ochrankou do Bílého domu. Napřed mi Ivanka ukázala celý dům, salonky jednotlivých amerických prezidentů a přesně ve čtyři odpoledne jsem zamířila do Oválné pracovny,” popsala Zelníčková setkání s Trumpem, kterému podle svých slov zůstala na blízku i poté, co se rozvedl s její dcerou.

Trump kromě společné fotografie tchyni potěšil i dárkem v podobě letenky do prezidentského speciálu Air Force One, kterým se Zelníčková posléze přesunula z Washingtonu do New Yorku. „Let nebyl dlouhý, ale zážitek to byl obrovský,” popsala Zelníčková, která ve Spojených státech tráví polovinu roku, druhou pak zůstává doma ve Zlíně.

Americký prezident se dobrým vztahem s bývalou tchyní netají, před prezidentskou kampaní si dokonce vyslechl její rady. „Strašně mě rozčiluje, když o něm někdo mluví špatně. Ale zažil si peklo, to mi věřte, Hillary byla strašně zlá,“ uvedla loni na podzim v rozhovoru pro MF DNES.

Dcera Zelníčkové Ivana se za minulého režimu dostala do zahraničí díky závodnímu lyžování. Za Trumpa se provdala v roce 1977 a zůstala s ním dalších patnáct let. Manželé se do Československa vypravili v roce 1990, kdy se ve Zlíně konal pohřeb Ivanina otce. Ačkoli se po prezidentských volbách spekulovalo, že Trumpová dostane post americké velvyslankyně v Praze, z plánu nakonec sešlo.

Marie Zelníčková je osmou Češkou, která dostala pozvání do Oválné pracovny. Před ní se tu vystřídalo sedm českých státníků, jako poslední bývalý premiér Petr Nečas, který v roce 2011 přijel na pozvání bývalého prezidenta Baracka Obamy.

Nejčastějším hostem tu byl prezident Václav Havel, který slavnou místnost navštívil za vlády George Bushe staršího, Billa Clintona i George Bushe mladšího. Ačkoli se současný prezident Miloš Zeman do Oválné pracovny podíval v roce 2001 coby premiér, na oficiálním termínu návštěvy se s Trumpem zatím nedomluvil.