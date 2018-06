Trumpovo gesto Kimovi vystrašilo spojence, KLDR ho slaví jako vítězství

„Pozastavíme vojenská cvičení, čímž ušetříme obrovské množství peněz. Ale jen pokud nezjistíme, že se budoucí jednání nevyvíjejí tak, jak by měla,“ prohlásil Trump na tiskové konferenci po setkání se severokorejským diktátorem v Singapuru.

„Nyní vyjednáváme složitou a komplexní dohodu, takže není vhodné pořádat válečné hry,“ vysvětlil šéf Bílého domu vstřícný krok vůči severokorejskému režimu.

„Za prvé ušetříme peníze. Hodně peněz. A za druhé to je něco, co oni skutečně ocení,“ dodal. Později dodal, že se manévry USA nebudou konat do té doby, dokud budou probíhat jednání se Severní Koreou.

Trumpova slova vyvolala u amerických spojenců v jihovýchodní Asii značnou rozmrzelost. Agentura Reuters to označila za „ohromující ústupek“ severokorejskému vůdci, který zaskočil americké spojence, armádní velitele i zákonodárce z Republikánské strany. Kritici poukazují, že Severní Korea na summitu neučinila žádné nové závazky a závěrečné komuniké neobsahuje podrobnosti o tom, jak by mělo být jaderného odzbrojení KLDR dosaženo.

Kancelář prezidenta Mun Če-ina, který je velkým zastáncem smiřování s KLDR, zatím reagovala velmi opatrně. „Dokud budou probíhat seriózní rozhovory mezi Severní Koreou a Spojenými státy o denuklearizaci Korejského poloostrova a nastolení míru, musíme zvážit různé způsoby, jak tento dialog podpořit,“ uvedl mluvčí jihokorejského prezidentského úřadu.

Urážka našich vojáků

Další hlasy jsou otevřeně kritické. „Prezident Trump řekl něco, co by jako vrchní velitel amerických ozbrojených složek svým spojencům říkat neměl,“ sdělil listu The New York Times jihokorejský analytik Čon Song-whun. „Je to velká urážka všech jihokorejských vojáků, kteří podstoupili výcvik v alianci,“ dodal.

Američané mají v Jižní Koreji asi 30 000 vojáků. Ti každý rok společně s jihokorejskými vojáky pořádají rozsáhlé manévry, které Pchjongjang vždy označoval za provokaci a předehru k invazi. Jihokorejská vláda je občas ochotná manévry přizpůsobit okolnostem (jako například letos kvůli zimní olympiádě), americkou vojenskou přítomnost však považovala vždy za základ své bezpečnostní strategie.

A právě proto vyvstávají obavy, že Severní Korea a Čína vágně formulované přísliby o denuklearizaci přetaví v rozhovory o regionálním odzbrojení, jejichž cílem bude podkopat americkou vojenskou přítomnost v jihovýchodní Asii.

„Mělo by se vyjasnit, že přerušení vojenských manévrů není permanentní politika, ale jen krátkodobé opatření zaměřené na budování důvěry s KLDR,“ varuje profesor mezinárodních vztahů Leif-Eric Easley při chystanými poradami amerických, jihokorejských a japonských poradců.

Japonský ministr obrany ve středu prohlásil, že americká vojenská přítomnost v Koreji a společná americko-korejská vojenská cvičení jsou „životně důležitá“ pro bezpečnost ve východní Asii.

„Rádi bychom v tomto dosáhli porozumění mezi Japonskem, Spojenými státy a Koreou,“ uvedl Icunori Onodera. Japonsko podle Onodery hodlá pokračovat ve společných cvičeních s USA a v plánech na posílení své obranyschopnosti v podmínkách hrozícího raketového útoku z KLDR.

VIDEO: Trump a Kim na závěr summitu podepsali historický dokument Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pchjongjang oslavuje „schůzku století“

Naopak severokorejská média Trumpův slib oslavují jako Kimovo vítězství.„Trump vyjádřil záměr pozastavit americko-jihokorejská společná vojenská cvičení, nabídnout bezpečnostní záruky Severu a zrušit sankce vůči KLDR, společně s pokrokem ve zlepšení vzájemných vztahů prostřednictvím dialogu,“ napsala agentura KCNA.

Severokorejská média rovněž neopomíjejí zdůraznit, že Trump jednal Kimem jako rovný s rovným. Titulní stranám tamního tisku dominují fotografie z úterní singapurské schůzky, na nichž si Kim s Trumpem potřásají rukama. Oficiální list Rodong sinmun setkání označil za „schůzku století“.

Severokorejská média jsou přísně kontrolovaná vládou v Pchjongjangu a o severokorejských představitelích píší výhradně pozitivně. Zprávy přinášejí téměř vždy s několikadenním zpožděním, o singapurském summitu ale informovala na severokorejské poměry nezvykle rychle.

Setkání mezi Donaldem Trumpem a KIm Čong-unem bylo tématem Rozstřelu