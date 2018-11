Střelec z Pittsburghu tvrdí, že je nevinný, hrozí mu trest smrti

Bowers od sobotního masakru v Pittsburghu stanul před soudem už podruhé, podle agentury Reuters ale ani ve čtvrtek příliš nehovořil. Řekl jen, že vzneseným obviněním rozumí a že se cítí být ve všech 44 bodech nevinen. Podle agentury AP muži v případě usvědčení hrozí trest smrti.



Střelec volající „Všichni židé musí zemřít“ vpadl do synagogy v době začínající sobotní bohoslužby a zabil 11 věřících ve věku od 54 do 97 let. Dalších šest lidí, včetně čtyř policistů, zranil. Sám byl několikrát postřelen a následně zatčen.

Pohřby obětí masakru, který je označován za jeden z nejhorších projevů protižidovského násilí v amerických dějinách, se konají celý týden. Na čtvrtek jsou naplánována poslední rozloučení s manžely Bernice a Sylvanem Simonovými a zubním lékařem Richardem Gottfriedem.

Útok vyvolal v USA debatu o tom, zda se v souvislosti s agresivní rétorikou prezidenta Donalda Trumpa v zemi rozmáhá bělošský nacionalismus a antisemitismus. Zatímco prezident a jeho příznivci viní z růstu násilné atmosféry liberální média, jež podle něho šíří falešné zprávy, Trumpovi kritici vidí příčinu v prezidentově silně protiimigrační rétorice a neochotě jasně odsoudit stoupence bělošské nadřazenosti.



Řada židovských představitelů i řadových občanů po masakru vyzvala prezidenta, aby do města nejezdil na pietní akce, dokud rázně neodmítne násilí a nenávist. Trump v úterý Pittsburgh přesto navštívil, sešel se s přeživšími a uctil památku obětí.

Během návštěvy se ve městě proti němu konala demonstrace několika stovek jeho odpůrců. Na mítinku na Floridě Trump řekl, že se mu nelíbilo, jak o tom média informovala. Dodal, že protesty byly ve skutečnosti jen malé a že se konaly daleko od míst, která navštívil.