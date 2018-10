Limuzína v USA narazila do zaparkovaného auta, zemřelo dvacet lidí

6:48 , aktualizováno 6:48

V americkém státě New York v sobotu odpoledne narazila limuzína s osmnácti lidmi do zaparkovaného auta. Při dopravní nehodě zemřeli všichni lidé v limuzíně a dva kolemjdoucí. Podle místních úřadů jde o nejhorší dopravní nehodu v USA za téměř deset let.