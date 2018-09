Signál Rusku. USA vyšlou na základnu u českých hranic vojáky s raketomety

Americká armáda přesune do Německa do roku 2020 dalších patnáct set vojáků. Tisíc z nich dorazí spolu s raketomety na základnu Grafenwöhr poblíž českých hranic, informoval týdeník Die Zeit. Podle televize n-tv je to jasný signál Rusku.