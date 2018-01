Amerika zmrzla na kost, v Minnesotě naměřili téměř minus 40

Ve státě New Hampshire na hoře Mount Washington, která je se svými 1990 metry nejvýše položeným bodem severovýchodu USA, klesla teplota vzduchu na minus 38 stupňů Celsia. Vzhledem k vichru, dosahujícímu 159 kilometrů v hodině a v nárazech až 180 kilometrů za hodinu, byla pocitová teplota na místě minus 69 stupňů Celsia, uvedl podle agentury Reuters meteorologický ústav.



Mrazy komplikují obyvatelům severovýchodního pobřeží USA úklid sněhu a ledu, který po sobě zanechala tento týden sněhová bouře. Varování před extrémně nízkými teplotami platí v rozsáhlém pásu od Nové Anglie přes Pensylvánii po Ohio.

Killington, známé lyžařské středisko ve státě Vermont, bylo v sobotu uzavřeno, přestože sněhové podmínky jsou skvělé. Pocitová teplota na svazích totiž klesla na minus 46 stupňů Celsia. „Jednoduše je příliš velká zima na to, abychom na svahy poslali lidi,“ napsalo středisko na svých webových stránkách.

New York očekává rekordy

Meteorologové sdělili, že v pondělí by měla začít obleva. Předtím se ale situace na severovýchodě Spojených států patrně ještě zhorší a ve více než 30 městech by mohli zaznamenat v noci na dnešek rekordně nízké teploty. New York a Boston jsou mezi městy, kde mohou padnout rekordy, uvedla agentura Reuters.

V sobotu k nejchladnějším americkým obcím patřily Cotton a Embarrass v Minnesotě, kde naměřili minus 39 stupňů Celsia.

Newyorské Kennedyho letiště se stále nevzpamatovalo ze sněhové bouře, která ho ve čtvrtek a v pátek uzavřela. V sobotu lety nadále nabíraly zpoždění, situaci navíc zkomplikovala kolize, při níž křídlo letounu společnosti China Southern urazilo ocas letadla firmy Kuwait Airlines. Na letišti bylo navíc v sobotu naměřeno minus 13 stupňů Celsia, což je rekordně nízká teplota pro 6. leden.

Ve městech Providence a Newport ve státě Rhode Island nemocnice přijaly nejméně 40 lidí se zraněními a dalšími problémy způsobenými nepříznivým počasím, včetně infarktů, omrzlin, ale také poranění, které si lidé způsobili při odhazování sněhu.