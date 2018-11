Koupím dítě, jdu do USA. Ve Střední Americe se zrodil nový byznys

Svobodné matky v Guatemale jsou teď na roztrhání. Největší zájem o ně mají mladí muži, hodně mladí a hodně akční. Nevadí, že taková žena má v devatenácti na krku už čtyři děti, je bez práce a bez peněz, a navíc je negramotná jako Dina Casangová z desetitisícového města Chanmagua na východě země. Naopak, je to velká přednost.



Proto se kolem Diny Casangové začal točit dvacetiletý Elmer Osean Moran. Nechtěl ale tak úplně ji. Chtěl její nejstarší dítě, šestiletého Benjamina.

Už je s ním jako migrant na cestě do Ameriky. Je to levnější, než kdyby šel sám, a jistější. Casangová ho proto teď dodatečně prohlásila za otce, i když by Benjamina musel zplodit ve čtrnácti.

Proto je teď takový zájem o svobodné matky, hlavně o ty, které nikdy neuvedly otce dítěte. Casangová a nově nalezený táta vyrazili na úřad do okresního města, kde vyplnili papír o přiznání otcovství a bylo to. Táta mohl zaplatit pašerákům lidí a se „synem“ vyrazili napříč Střední Amerikou do USA.

Na jaké úrovni se matka postarala o budoucnost malého Benjamina, si lze udělat obrázek z její věty, když řekla, jak se novopečený otec v cíli postará o dítě: „V Americe bude muset zaplatit někomu jinému, aby se o Benjamina staral, protože on bude muset pracovat.“

Na tomhle zarážejícím příběhu, který popsal list Washington Post, možná ještě víc zaráží, že začíná být zcela běžný.

Posledních pět let přepsalo obraz typického středoamerického migranta, který přichází do USA: už to není osamělý mladý muž, teď drží za ruku dítě.

Jen v říjnu bylo na americké jižní hranici zadrženo 23 121 členů „rodin“, což znamená rekord a také nárůst o 150 procent jen od července. Zatímco počet individuálních migrantů klesá, množství těch, kteří přicházejí s dětmi, stoupá.

Děti se pro cestu do USA staly ideální vstupenkou od jara, kdy soud zatrhl vládě Donalda Trumpa politiku „nulové tolerance“, tedy zadržení i těch lidí, kteří přicházejí s dětmi. Středoameričané si to vysvětlili tak, že migrant provázený dítětem napříště nebude deportován, přinejmenším nějakou dobu.



Z toho plyne ještě jedna výhoda. Cesta s dětmi je mnohem levnější. Osamělého migranta musí pašeráci dovést na hranici, pak přes ni a potom ještě přes arizonskou nebo texaskou divočinu. Jeden migrant, který si pořídil dítě jako lístek na cestu, uvedl, že sám by zaplatil pašerákům 10 000 dolarů, za sebe a dítě dal dohromady jen 4 500, protože je dovedli jen na přechod.

Ve Střední Americe se rozbujel nový byznys. Lidé v lepším případě půjčují děti vzdáleným příbuzným, v horším je prodávají cizím lidem. Cudně se tomu říká adopce.

Média popisují mateřské školy v Guatemale, kde najednou nejsou děti. Ve školce v Chanmagui měli loni 29 dětí, teď jich je jenom pět.

Americké úřady v návalu na hranicích nemají čas odhalit účelově sestavené rodiny. Varováním pro ně je, když se rodič vytasí se zbrusu novým rodným listem dítěte a podobně. Ale to je jako důkaz zavlečení cizího dítěte do USA málo. Rozhodly by třeba testy DNA, ale úředníci mají na vyřízení případu jen pár minut, protože venku stojí fronta rodičů s dětmi a média točí, jak děti při čekání trpí.