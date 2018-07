ANALÝZA: Američané už nevěří zprávám. Média zničila posedlost Trumpem

Po roce a půl prezidentování Donalda Trumpa se americká média stala pro Američany opravdu FAKE NEWS, jak jim prezident říká.



Ale není to tím, že by lidem vnutil svůj názor. Média jim ho vnutila sama za něj. V tomhle s ním spolupracovala skoro vzorně, i když si myslela, že dělají pravý opak.

Průzkumy jsou skoro zničující. Nejdříve pár čísel. Vydržte, stojí za to.

V čerstvém šetření agentury Gallup se ukázalo, že 62 procent Američanů považuje zprávy novin, televize a rádia za zaujaté a zkreslené. A věří, že 44 procent obsahu neodpovídá skutečnosti. To je hodně.

Televize dopadla mnohem hůř než tisk: více než třetina zpráv jsou podle Američanů přímo dezinformace. Pro účely průzkumu byly definovány jako falešné nebo nepřesné informace předkládané, jako by byly pravdivé.

Situaci potvrzují i další průzkumy. Firma Axios, která se zabývá zkoumáním amerických médií, poslední červnový týden zveřejnila zprávy, podle níž 72 procent Američanů věří, že tradiční média publikují falešné nebo úmyslně zavádějící zprávy. Všechna tato čísla znamenají, že důvěra USA vůči médiím je na historickém dně.

A teď o pár měsíců starší údaj Gallupu, který to všechno korunuje: většina Američanů není schopna uvést jediné médium, které by podle nich dodávalo objektivní zprávy. To, že něco takového jako pravdivé televizní stanice nebo noviny existují, si myslí jen 44 procent lidí. Jedenapadesát procent dotázaných odpovědělo, že nic takového není.

Protože Gallup dělá podobné výzkumy už roky, mohl porovnat, jak důvěryhodnost médií v čase klesá. Zatímco nyní vidí politicky motivovanou zaujatost ve většině zpravodajství 45 procent lidí, v roce 1989 to bylo jen 25 procent.

A zatímco teď jen 32 procent čtenářů a diváků věří, že média nemíchají do zpráv své názory, v roce 1984 si totéž myslelo 58 procent Američanů. Znamená to, že za tři desítky let poklesla důvěryhodnost amerických novinářů skoro o polovinu.

Chceme něco o Trumpovi. Cokoliv

A teď pohled z jiného úhlu.

Agentuře Pew Research nyní skoro 7 z 10 Američanů řeklo, že už jsou zprávami unaveni.

K tomu se nabízí jasné vysvětlení: zprávy jsou stále o Trumpovi, dalo by se mluvit dokonce o fascinaci Trumpem. Obsah je monotónní a zpravodajství zploštělé, jako by se v USA nic jiného už víc než rok a půl nedělo.

Každý, kdo pravidelně sleduje americká média, asi ví, o čem je řeč. Je najednou docela obtížné dozvědět se, co se děje v Americe kromě toho, co Donald Trump řekl, udělal, pokazil, koho urazil a jak ho už už dostává vyšetřovací komise Roberta Muellera, která zkoumá propojení Trumpova týmu s Rusy, kteří pro něj zfixlovali volby.

Loni touto dobou se objevila nahrávka, na níž jeden z produkčních CNN říká, že ředitel televize Jeff Zucker neúnavně požaduje další a další zprávy o Trumpovi a Rusku, i když „máme kulové“.

Výsledek: agentura Media Research Center spočítala, že 55 procent večerního zpravodajství o Trumpovi za pět týdnů loni od 17. května bylo věnováno „ruské stopě“ a Trumpovi. Bylo to 353 minut – a pro srovnání: rozhodnutí odejít z pařížských klimatických dohod bylo pokryto jen 47 minutami, boj s terorismem dostal jen 29 minut, snaha zrušit Obamacare získala jen 17 minut. Daňová reforma měla za oněch pět týdnů jen 47 sekund.

Podobně to bylo i s jinými televizemi. Hlavní večerní zprávy ABC věnovaly „ruské stopě“ dokonce 63 procent veškerého času, CBS 54 procent a NBC 48 procent.

Posedlost Trumpem

Tahle povodeň úplně utopila zprávy o běžných věcech a událostech Ameriky. Ne že by nebylo co psát o Trumpovi, ale tohle už je posedlost. Sloupkař New York Times Nicholas Kristof napsal, že Amerika je na Trumpovi závislá. Jenže závislá jsou na něm spíš média. A doplácejí na to svou pověstí.

Oznamování dalších a dalších pokroků ve vyšetřování, po nichž má následovat zásadní zlom – a po nichž se neděje vůbec nic - otupuje pozornost a důvěryhodnost.

To, co začalo jako souboj s nečekaným prezidentem, se stalo posedlostí a pak i nemocí, která požírá i ta nejlepší média. Snaha dostat Trumpa se vrátila jako bumerang. Trump obviňoval novináře, že tisknou fake news, a oni odpověděli s tak dětinskou zaťatostí, že si teď o nich většina Ameriky opravdu myslí, že fake news skutečně tisknou.

Mimochodem, rozhodně to neznamená povel k úprku ke zpravodajství ze sociálních sítí. Tam je totiž situace ještě horší: citovaný výzkum Gallupu zjistil, že 80 procent Američanů je považuje za zaujaté a 64 procent si také myslí, že jsou nepřesné. Na jinou otázku, totiž zda jsou to přímo dezinformace, odpovědělo kladně celých 65 procent lidí.