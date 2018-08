Na Floridě útočil zhrzený hráč videoher, rozlítila ho prohra

Šerif města Jacksonville Mike Williams na tiskové konferenci v neděli večer uvedl, že dalších devět lidí bylo postřeleno a dva utrpěli zranění při útěku před střelbou. Všech 11 zraněných bylo hospitalizováno; stav postřelených je stabilizovaný. Podle listu The New York Times jsou všichni zranění ve věku 20 až 35 let.



Oběťmi jsou podle amerických médií 21letý Eli Clayton z Kalifornie a 27letý Taylor Robertson ze Západní Virginie, oba dobře známí hráči videoher s tematikou amerického fotbalu. Zda útočník své oběti osobně znal, není zatím jasné.

Podle šerifa Williamse se podezřelý David Katz sám zastřelil. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledal jeho domov. Katz údajně svůj čin spáchal jednou ruční střelnou zbraní.

Policie už dříve informovala, že muž útočil sám a že jde o bělocha. Incident se podle médií stal v místním nákupním a zábavním centru, které bylo dějištěm soutěže ve videohře amerického fotbalu. Williams potvrdil, že Katz byl v Jacksonville, zhruba 1000 kilometrů od domova, kvůli turnaji Madden NFL 19. Podle pořadatelské společnosti EA Sports je David Katz vítězem mistrovství z minulého roku.

Ve finále mohl útočník vyhrát až 3,7 milionu

Podle výpovědí některých svědků Katze rozlítilo, že letošní turnaj nevyhrál, a proto sáhl po zbrani. Vítěz klání v Jacksonville má možnost postoupit do finále v Las Vegas a soutěžit o 165 000 dolarů (3,7 milionu korun). Zda byl Katzův neúspěch skutečně motivem střelby, ale úřady zatím nepotvrdily.



Lidé z místa činu podle svědků citovaných agenturou Reuters prchali v panice a řadu z nich schovali zaměstnanci nedaleké restaurace až do příjezdu policie na toaletě.

Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová novinářům řekla, že prezident Donald Trump již v neděli dostal o incidentu veškeré dostupné informace a situaci na Floridě sleduje.

Florida se stala už 14. února dějištěm krveprolití se 17 mrtvými. Na střední škole v Parklandu tehdy 19letý mladík zastřelil 14 mladistvých a tři dospělé. Po činu se v celých Spojených státech konaly demonstrace a prezident Donald Trump slíbil zpřísnění zákonů o držení zbraní. Později však od záměru ustoupil, za což byl ostře kritizován.