Nic už není svaté. Satanistům v USA opět ukradli ozdoby z vánočního stromu

Satanisté svůj přes dva metry vysoký strom umístili v úřady vyhrazeném parku. Učinili tak 23. listopadu, tedy v den takzvaného Černého pátku. Šlo o jejich příspěvek ke každoročním vánočním městským slavnostem, v rámci kterých se letos pro veřejnost vystavilo 550 různých stromů.

Satanisté na svůj strom rozvěsili téměř 140 démonických dekorací včetně obrácených křížů. Už na konci víkendu ale většina z nich chyběla. Jejich krádežím čelili satanisté i loni.



Představitel satanistů Daniel Walker řekl, že část viníků možná ozdoby zcizuje z nepřátelství. „Přesto mám podezření, že někteří to pravděpodobně dělají, protože se jim strom i dekorace líbí a myslí si, že je to tak trochu legrace,“ dodal pro televizi ABC.

Walker prohlásil, že kdyby sám chtěl „sabotovat“ něčí vánoční strom, neukradl by jednu ozdobu, ale rovnou by všechny zničil nebo strom posprejoval.



Zdůraznil ale, že jeho skupina nikoho na svou víru neobrací. „Když děláme něco jako Vánoce v parku, neříkáme, že byste měli být satanisty. To, co říkáme, je: jsme satanisté a jsme tady,“ uvedl. Doplnil, že řada lidí jeho souputníky pravděpodobně potkává v běžném životě každý den, aniž by si to uvědomovala a měla s tím problém.

Satan jako hybná síla

Walker oznámil, že jeho společníci dobrovolně darují nové ručně vyrobené ozdoby, které nahradí ty chybějící. Zároveň ohlásil, že připravuje opatření, která by dalším krádežím zabránila. Za vtip ale označil poznámku z vlastní tiskové zprávy, že nové dekorace možná ochrání připojené kletby. „Nebude žádná černá magie,“ ujistil.

Walker podle televize Fox News doporučil, aby zájemci o satanistické dekorace přímo oslovili jeho organizaci. „Pokud chcete (naší) ozdobu, dejte nám vědět – bude to pro každého mnohem jednodušší,“ poznamenal.

Walkerova skupina se popisuje jako „ateistické satanistické společenství“ ze San Franciska a okolí. Podle jejího webu nemusí členové nutně uctívat ďábla.

Satanisté obvykle ostře odmítají křesťanství, v jehož tradici jsou svátky Vánoc zakořeněny. Křesťané zejména v minulosti i násilně potírali různé prvky pohanství, čarodějnictví, okultismu a satanismu.

V Čechách působí Církev Satanova, která „chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů…, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce“.