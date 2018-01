Policie zachránila v Kalifornii 13 vězněných dětí, rodiče je poutali do řetězů

Nikdo netušil, co se děje v domě číslo 160 na ulici Muir Woods Road. Za zataženými závěsy prosvítá světlo vánočních ozdob. Na situaci upozornila policii až jedna z dcer, které se z udržovaného rodinného domu podařilo utéct.

Policie následně uvedla, že byla šokována tím, že sedm sourozenců bylo již dospělých. „Oběti se zdály podvyživené a velmi špinavé,“ sdělila policie s tím, že sourozencům bylo od dvou do 29 let. O jejich stavu svědčí i to, že 17letou dívku, která utekla, původně policie považovala za desetiletou.

Zbývajících dvanáct sourozenců podle policie přebývalo v tmavém páchnoucím pokoji a rodiče nebyli schopní „okamžitě poskytnout logický důvod, proč byly jejich děti takovým způsobem zadržené“.

Nyní se o děti starají lékaři v místních nemocnicích. „To, co jsme viděli, nám zlomilo srdce. Je to neuvěřitelné,“ popsal ředitel jedné z nemocnic Mark Uffer.



Otec zbankrotoval a vedl domácí školu

Rodiči dětí jsou sedmapadesátiletý David Allen Turpin a devětačtyřicetiletá Louise Anna Turpinová. Podle BBC otec rodiny dvakrát zbankrotoval a v době druhého bankrotu pracoval ve společnosti leteckých a obranných technologií Northrop Grumman jako inženýr a byl poměrně dobře placený.

Úřady jej vedou také jako ředitele soukromé školy Sandcastle Day. Do té pravděpodobně jeho školou povinné děti chodily. Jeho žena však nepracovala a vzhledem k vysokému počtu dětí výdaje rodiny brzy přesáhly její příjmy.

„Na mě i mou ženu Nancy vždy působili jako velmi milí lidé, kteří velmi pěkně mluvili o svých dětech. Zdáli se nám jako normální lidé, kteří se jen dostali do finančních problémů,“ uvedl právník Ivan Trahan, který manžele hájil u soudu při řešení jejich finanční situace.

Do domě v Perrisu, který leží asi 110 kilometrů východně od Los Angeles, se Turpinovi přistěhovali v roce 2010 z Texasu. Sousedé je popisují jako rodinu, „o které se toho příliš nedozvíte“. Její členové jen zřídka vycházeli ven a když, tak jen na běžné pochůzky.

BBC dodává, že jsou domy postavené těsně vedle sebe a je tak těžké představit si, že by nikdo netušil, co se za zdmi domu děje.

„Nebydlíme od sebe na míle daleko. Jak to, že nikdo nic neviděl?,“ nechápe sousedka Kimberly Milliganová, která bydlí naproti Turpinovým. Popisuje, že když se nastěhovala, vídala venku ženu s dítětem. To však časem přestala potkávat. Během let pak příležitostně viděla tři malé děti nasedat s rodiči do auta.

Děti si nikdy nehrály venku a snažily se být neviditelné

Rodina jí připadala zvláštní, říká Milliganová pro Los Angeles Times. Děti byly velmi bledé, na čemž se sousedka shodla i s ostatními v ulici. Často se také divila, proč si děti nehrají venku.

„Víte, že něco není v pořádku, ale nechcete si o ostatních lidech špatné věci,“ pokračuje s tím, že asi před dvěma lety viděla děti rozvěšovat na domě vánoční osvětlení. Když je pozdravila, „podívaly se na nás jako děti, které se snaží být neviditelné“.

Na svém společném facebookovém profilu obvinění manželé mají množství veselých fotografií z oslavy, na které obnovili své manželské sliby. Nechybí ani snímky z Disneylandu. Turpinovi rodiče však uvedli, že své vnuky neviděli už čtyři nebo pět let a že jsou zjištěním policistů „překvapení a šokovaní“.

Zadržení manželé jsou nyní ve vazbě a čelí obvinění z týrání a ohrožení vývoje dětí. Na každého z nich byla vypsána kauce 9 milionů dolarů, píše The New York Times.