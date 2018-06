VIDEO: Americký gardista ukradl obrněný vůz, dvě hodiny ujížděl policii

Informovala o tom ve středu televize Fox News s tím, že motiv činu není znám.

Gardista, který byl identifikován jako velitel ženijního praporu, se pásového transportéru zmocnil na základně Fort Pickett. S obrněným vozem, který nebyl vybaven zbraňovými systémy, před policií ujížděl po dálnici a dojel až do hlavního virginského města Richmondu.

Transportér stíhaný policejními vozy vyvolal v Richmondu rozruch. „Bylo to jako vystřižené z filmu,“ prohlásil Brian Wingert, který byl svědkem události. „Slyšel jsem velké vozidlo, znělo to jako tank, ale pohybovalo se to hodně rychle,“ dodal.

Při honičce, kdy transportér dosahoval rychlosti až 65 kilometrů v hodině, nedošlo k žádné nehodě.