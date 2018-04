V USA se na protest proti fosilním palivům upálil advokát David Buckel

Smrt šedesátiletého Buckela začala policie vyšetřovat v sobotu, kdy se našlo jeho tělo v parku Prospect Park v newyorském Brooklynu. Vzhledem ke vzkazu, který Buckel na místě zanechal, došla policie k závěru, že šlo o sebevraždu.

„Spousta lidí na téhle planetě dýchá vzduch zaneřáděný fosilními palivy. Spousta jich kvůli tomu předčasně umírá - moje předčasná smrt, za niž také mohou fosilní paliva, odráží to, co sami sobě děláme,“ citoval ze vzkazu deník The New York Times, který dostal e-mailem jeho kopii.

Buckel si získal proslulost jako obhájce práv homosexuálů a aktivista bojující za možnost homosexuálních svazků. Jeho nejznámějším případem byla kauza vraždy transsexuála Brandona Teeny, která se stala předlohou oscarového snímku Kluci nepláčou.