V USA zachraňují narkomany sprejem do nosu, část policistů to odsuzuje

Spor dvou názorových směrů je dobře patrný ve státě Ohio. Policejní šerif ze zdejšího okresu Clermont věří, že podávání speciálního přípravku je pro policisty povinností. Šerif asi 80 kilometrů vzdáleného okresu Butler nasazení nosního spreje odsuzuje a zařekl se, že narkomanům jeho podřízení takto pomáhat nebudou.

Vyostřenou debatu zažehlo širší nasazení nosního spreje Narcan, který obsahuje látku naloxon. Ta je v mnoha případech poslední záchranou při předávkování opiáty. Naloxon se až donedávna podával zejména nitrožilně, nyní ho lze aplikovat jednoduše v terénu pomocí nosního spreje.

Při aplikaci se rozšíří v těle narkomana, v centrálním nervovém systému se váže na receptory pro opiáty a vyruší tak jejich účinek, uvádí na svých stránkách doktor Jiří Štefánek z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pro a proti

Policisté, kteří už Narcan v praxi používají, si pochvalují jeho jednoduchou aplikaci. Jedno balení, které obsahuje dvě dávky léku, přijde na 75 dolarů, píše AP. Strážníci ho často dostávají od zdravotníků či komunitních organizací. Policie se většinou k předávkovanému dostává jako první, každá sekunda může být v boji o život rozhodující.

„Ze svých zkušeností bych řekl, že podávání tohoto léku je správnou věcí,“ tvrdí šerif z okresu Clermont Steve Leahy. Přiznává, že přípravek naplno ocenil až po tom, co jeden z jeho příbuzných několik let bojoval se závislostí na heroinu. „Nechápejte mě špatně, rozhodně to neznamená, že budeme na ulici každého objímat. Nemělo by však být úkolem policie, aby rozhodovala o životě a smrti druhých lidí,“ myslí si.

Zcela opačný pohled má šerif Richard Jones z okresu Butler. V mládí přišel kvůli závislosti na alkoholu a drogách o bratra. Tvrdí však, že narkomani si sami vědomě ničí život. „Ví, že mohou umřít, a přesto v tom pokračují,“ myslí si. Proti aplikaci Narcanu rukou policistů je i kvůli bezpečnosti strážníků. „Předávkovaní lidé mohu být vzpurní. Když se k nim sehne strážník a bude jim chtít aplikovat Narcan, může taky dostat cihlou po hlavě,“ myslí si

Naloxon jako naděje pro narkomany?

Některé případy z nedávné doby mu dávají za pravdu. Před pár dny vyjížděli policisté a hasiči k předávkovanému muži ve městě Middletown. Narkoman se během zásahu probudil a začal být agresivní, jednoho hasiče zranil a další lidi se snažil pokousat. Podle úřadů jsou však takové případy výjimečné. Ve městě Quincy ve státě Massachusetts, kde s nasazením naloxonu v ulicích začínali, za posledních sedm let nezaznamenali ani jeden útok na strážce zákona. Ti přitom vyjížděli k asi osmi stovkám předávkovaných.

Amy Parkerovou naloxon zachránil dvakrát. Ještě nedávno byla silně závislá na heroinu, opakovaně se předávkovala. Nevzpomíná si, zda jí naloxon podali lékaři nebo policisté. Závislosti se později zbavila a nyní pomáhá s odvykáním dalším narkomanům. Není divu, že nasazení léku do základní výbavy policistů vítá. „Je mi jedno, kolikrát lék narkomanovi podají. Dokud totiž zůstane naživu, stále existuje naděje, že si zvolí lepší budoucnost,“ míní Parkerová.

Trump a boj proti drogám

Drogám vyhlásil válku v srpnu letošního roku i americký prezident Donald Trump, když vyhlásil stav nouze (více zde). Státy a obce, které se budou nacházet v zóně ohrožení, budou moci získat peníze z federálních fondů, stejně jako je tomu v případě tornád či jiných živelních pohrom.

Druhým důsledkem bude možnost odvolat některá omezení, která širšímu boji s drogovou závislosti brání.

Americký Kongres už loni vyčlenil miliardu dolarů na dvouletý program boje proti šíření drog, žádné hmatatelné výsledky ale podle serveru Politico tento krok nepřinesl. Množství úmrtí na následky předávkování se loni v USA zvýšilo a dosáhlo víc než 60 000 případů. Rok předtím bylo zaznamenáno 52 500 úmrtí.



Jak se používá nosní sprej, který zachraňuje předávkované?: