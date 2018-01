Trumpovo zdraví je vynikající, prohlásil jeho lékař po zdravotní prohlídce

Celkový zdravotní stav 71leté hlavy státu je vynikající, oznámil lékař. „Prezidentův celkový zdravotní stav je vynikající,“ řekl Jackson novinářům. Podle něj jde i o důsledek celoživotní abstinence a nekouření.

Donald Trump podle lékaře váží přes 108 kilogramů a rád by pět až sedm kilogramů shodil. Jackson připustil, že by prezidentovi prospěla méně tučná strava a také by chtěl snížit hladinu cholesterolu. Trumpův krevní tlak je přitom 122/74 a vynikající je také stav jeho oběhové soustavy.

Trump uspěl i v kognitivním testu, který měří poznávací funkce. Prezident uspěl ve všech 30 úkolech testu a normální je také jeho schopnost porozumět textu. Lékař však upozornil, že Trumpovi předepsal léky, které mohly vyústit v mumlání. Jackson prozradil, že šéf Bílého domu užívá přípravek Propecia proti vypadávání vlasů. Na dlouhých cestách příležitostně bere také lék proti proti nespavosti Ambien.

Trump má dobré geny, říká lékař

O podstoupení kognitivního testu prý požádal sám Trump. Poznávací funkce, které test zkoumá, zahrnují paměť, koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a schopnost pochopení informací. Jackson zdůraznil, že kognitivní test by odhalil například i Alzheimerovu chorobu nebo jiný problém.

Lékař také konstatoval, že Trump má spoustu energie a výdrže. V současnosti přitom pravidelně necvičí a v noci spí jen čtyři až pět hodin. Je velmi pravděpodobné, že Trump dokončí své funkční období bez zdravotních problémů, a pokud bude zvolen, i další čtyřleté období, soudí Jackson, podle něhož má Trump „neuvěřitelně dobré geny“.

Trump podstoupil svou první zdravotní prohlídku ve funkci prezidenta ve vojenské nemocnici Waltera Reeda v pátek. Stalo se tak v době, kdy nově vydaná kniha novináře Michaela Wolffa s názvem Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu zpochybňuje jeho schopnosti a duševní zdraví.

Ačkoli pro prezidenty nejsou takovéto kontroly povinné, pravidelně tak činí a po prohlídkách zveřejňují lékařské zprávy s konstatováním, že jsou pro výkon funkce způsobilí.

Prezident informace uvedené ve Wolffově knize považuje za lživé, spekulace, že je duševně nezpůsobilý vést zemi, odmítá a tvrdí, že je naopak geniální a emočně vyrovnaný.