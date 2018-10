Válka USA s Čínou vypukne nejspíš za 15 let, varuje americký generál

„Myslím, že za 15 let, není to nevyhnutelné, ale velice silně pravděpodobné, budeme ve válce s Čínou. Spojené státy totiž nemají kapacitu udělat vše, co je nutné v Evropě, a (současně) se v Tichomoří vypořádat s čínskou hrozbou,“ prohlásil Hodges podle agentury AP.



Jako důvod konfrontace uvedl „neustálé“ čínské krádeže amerických technologií. Zmínil i rostoucí čínskou kontrolu nad Afrikou i Evropou, kde Peking financuje různé projekty. Deset procent evropských přístavů patří Číně, poznamenal podle listu Der Spiegel.

Riziko střetu mezi oběma zeměmi zvyšují i spory v Jihočínském moři, jehož větší část si Čína nárokuje. V oblasti se nedávno málem srazily americká a čínská válečná loď, připomněl Hodges jeden z mnoha příznaků napětí a jeho možné eskalace.

Generál svou temnou předpověď pronesl na dvoudenním varšavském bezpečnostním fóru, jehož se účastní středoevropští političtí a vojenští experti.

Hodges nicméně ujistil, že posun amerických geopolitických priorit do Pacifiku neznamená odklon od Evropy. Závazek USA vůči NATO zůstane podle něj „neotřesitelný“. Spojené státy budou v Evropě nadále investovat a posílat tam vojáky, uvedl podle listu The New York Times.

Hodges velel silám USA v Evropě v letech 2014 až 2017. Nyní působí ve washingtonském výzkumném ústavu Center for European Policy Analysis. Letos v červenci se v Praze zúčastnil debaty Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.