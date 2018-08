Kvůli kritice Trumpa chtěl zabíjet novináře. Postřílím vás, vyhrožoval

Osmašedesátiletý Robert Chain v průběhu srpna volal do bostonského listu a vyhrožoval, že celou redakci vystřílí. Jako záminka mu posloužil fakt, že je list jedním z 350 amerických deníků, které se 16. srpna ohradily proti soustavné kritice a urážkám médií ze strany prezidenta Donalda Trumpa.



Vyšetřovatelé z FBI našli u Chaina během domovní prohlídky několik střelných zbraní, poslední z nich si zakoupil letos v květnu. „V době rostoucí politické polarizace a vzhledem k nárůstu případů masové střelby, si musejí lidé dávat pozor na to, co říkají. Jinak zasáhneme,” komentoval případ státní zástupce Andrew Lelling.

Redakce vyšetřovatelům nahlásila celkem čtrnáct telefonátů, které odstartovaly poté, co se deník ve svém úvodníku vyjádřil k Trumpovým urážkám.

Americký prezident se za poslední tři roky dopustil mnoha útoků na americká média, ve kterých novináře opakovaně označil za „nepřátele lidu” či “tvůrce falešných zpráv”. Během mítinků také nabádal své příznivce k tomu, aby se zaměřili na konkrétní reportéry.

Nerespektujete Trumpa, přijdu vás vystřílet, vyhrožoval Chain

Podle FBI se Chaina podařilo najít navzdory tomu, že při telefonování použil skryté číslo. „Jste nepřáteli lidu a my zabijeme každého z vás,” vyhrožoval Chain. Muže neodradilo ani to, že se redakce obrátila na zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, který má na povel vyšetřování vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb. “Střelím vás do hlavy dnes odpoledne ve čtyři hodiny,” pokračoval Chain, kterého FBI vystopovala až k němu domů.



V jednom z rozhovorů Chain prohlásil, že volá kvůli tomu, že redakce Trumpa nerespektuje. „Dokud budete pokračovat v útocích na řádně zvoleného prezidenta Spojených států, budu ohrožovat a obtěžovat The Boston Globe, který vlastní další lživý deník The New York Times,” hřímal muž.

Právě druhý zmíněný deník prezident Trump na začátku roku označil ve svém twitterovém příspěvku za „nejfalešnější médium”. Ačkoli společnost The New York Times bostonský deník prodala už v roce 2013, prezident Trump si na spojení mezi oběma deníky vzpomněl v srpnu, kdy na Twitteru reagoval na koordinovaný postup amerických novin.

K případu se vyjádřil také Výbor pro ochranu novinářů, podle kterého je zapotřebí brát výhrůžky vůči novinářům vážně. „Novináři by nikdy neměli čelit násilí za to, že dělají své zaměstnání,” uvedla koordinátorka výboru Alexandra Ellerbecková.

