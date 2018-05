Chlapce prohlásili za mrtvého, před odpojením od přístrojů se probudil

Před dvěma měsíci si Trenton McKinley z americké Alabamy se svým kamarádem hrál v malém přívěsu. „Převrátili jsme se, narazil jsem na beton a přívěs dopadl přímo na moji hlavu. Pak už si nic nepamatuji,“ popsal Trenton pro server CBSNews.

Při nehodě utrpěl vážná poranění mozku a sedm fraktur lebky. Podle BBC chlapec podstoupil několik operací, při jedné z nich mu však začaly selhávat ledviny i srdce. „Trenton na operačním stole na patnáct minut zemřel. Řekli mi, že už nikdy nebude normální,“ svěřila se médiím jeho matka Jennifer Reindlová.

Lékaři chlapce proto prohlásili za mrtvého a jeho rodiče následně souhlasili s darováním orgánů. „Nebylo by fér snažit se přivést ho zpátky, jen by to jeho orgány ještě více poškodilo,“ vysvětluje jeho matka.

Den před plánovaným odpojením od přístrojů se však Trenton probudil. Podle svých slov si během svého bezvědomí myslel, že je v nebi. „Šel jsem po poli pořád dopředu,“ popisuje třináctiletý chlapec, který tvrdí, že přežil jen díky Bohu. „Není jiný důvod, proč bych se vrátil,“ dodává.

Podle Reinlové Trenton chodí, mluví a dokáže i číst nebo počítat. „Je to zázrak,“ říká. Chlapce ještě čeká dlouhá rekonvalescence. Stále trpí silnými bolestmi a záchvaty a bude muset podstoupit další operace, které spojí poloviny jeho lebky.