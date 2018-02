Stavět se bude moci i na vašem, i když se ještě soudíte o výši náhrady

13:27 , aktualizováno 13:27

Urychlení stavby klíčových silnic a železnic má přinést návrh, na kterém se zcela netypicky shodli zástupci všech devíti stran ve Sněmovně. Počítá s tím, že stavět by se mohlo i na vašem pozemku, a to již ve chvíli, kdy se ještě soudíte o to, kolik dostanete peněz za to, že stát omezil vaše vlastnická práva.