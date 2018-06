Bývalý ministerský úředník Brož půjde do vězení, dluží 88 milionů korun

Pražský vrchní soud 21. června potvrdil 6,5 roku vězení pro bývalého ministerského úředníka Petra Brože z Havlíčkobrodska za rozsáhlé podvody. Podle pravomocného rozsudku připravil desítky věřitelů o skoro osmdesát milionů korun. Brož odmítá obvinění, že chtěl věřitele poškodit.



Podle předsedkyně odvolacího senátu Hany Kárové však muselo být Brožovi jasné, že peníze nebude schopen splatit. „Věděl, že může nastat situace, kdy nezvládne plnit své závazky,“ řekla soudkyně. Podle ní bývalý úředník cíleně zamlčoval své majetkové poměry i výši svých dluhů, aby mu lidé půjčovali peníze dál.

Obžaloba vinila Brože, že v letech 2008 až 2014 na různých místech v Česku uzavřel s více než 60 lidmi 136 smluv o půjčkách nebo smluv o dílo a vylákal od nich 88 a půl milionu korun, ačkoli věděl, že vzhledem ke svým příjmům nebude schopen závazky hradit. Soud uznal Brože vinným ve 129 skutcích a u sedmi ho pro nedostatek důkazů zprostil.

Nebyl ministerský úředník ani farmář

Podle spisu se muž snažil působit před věřiteli seriózně, tvrdil jim, že pracuje na ministerstvu zemědělství, ačkoli svoji činnost sám na období od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2014 přerušil, a lákal je prý na vysoké úroky.

Poškozeným údajně také tvrdil, že je spoluvlastníkem rodinné zemědělské farmy a s ní spojené bioplynové stanice na Havlíčkobrodsku. Za půjčky ručil nemovitostmi, které sice vlastnil, ale které v té době byly zablokované ve prospěch dřívějších věřitelů.

Brož označil za pravdivou jen část obžaloby, odmítl, že by chtěl věřitele poškodit. Přiznal, že část půjčených peněz investoval do akcií či nemovitostí, přičemž očekával vysoké zhodnocení. Hájil se tím, že jejich hodnota během několika let výrazně klesla. Podle soudkyně měl ale Brož s ohledem na své dlouholeté zkušenosti vědět, že obchodování na burze je rizikové.

Obhájce chtěl pro Brože v odvolání maximálně podmíněný trest. Poukázal na to, že Brož má přislíbenou práci a pokud ho soud ponechá na svobodě, bude moci dluhy lépe splácet. Soudu také předložil vyjádření některých věřitelů, kteří žádali to samé. Podle advokáta by však věc vůbec neměl řešit trestní soud. „Klient si je samozřejmě vědom všech závazků, které má. Má ale za to, že se nejedná o závazky trestněprávní, ale o závazky občanskoprávní,“ řekl dnes.

Kárová to ale odmítla. „V daném případě uložení podmíněného trestu v úvahu vůbec nepřipadá,“ řekla soudkyně. Odkázala na výši způsobené škody i na to, že Brož páchal trestnou činnost dlouhou dobu. Do dnes uloženého trestu ale zahrnula tresty za předchozí drobné přečiny, kterých se Brož podle soudů dopustil.