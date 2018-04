Vrazil mi peníze do ruky, hájí se policejní úředník obviněný z úplatku

„Žádný úplatek jsem nechtěl, přišel ke mně ten chlap a vrazil mi peníze do ruky,“ tvrdí čtyřiatřicetiletý Tomáš P. z Ústí nad Labem. „Jsem nevinný, celé to secvičila GIBS,“ říká muž s odkazem na členy Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří ho zatýkali.

Bylo to začátkem února, kdy stavební firma dokončovala modernizaci výtahu za 1,5 milionu korun v policejní budově v Mostě. Firma nabrala skluz a hrozilo jí penále. Tehdy Tomáš P. podle mluvčího GIBS Ivo Mitáčka „zneužil svého postavení a na zástupce stavební firmy opakovaně vyvíjel nátlak“.

Údajně chtěl dvacet tisíc korun za to, že převezme stavbu a penále smaže. Podle Mitáčka si o peníze řekl nejméně čtyřikrát od října 2017 do konce ledna 2018. „Zároveň zástupci společnosti vyhrožoval, že v případě nezaplacení nebudou jako firma v budoucnu vybráni do žádné nové stavební zakázky pro policii,“ dodal Mitáček.

Zástupce firmy si to nenechal pro sebe a všechno oznámil na policii. Naoko však na nabídku muže kývl.

Akci narušil muž s kárkou

Bylo 2. února, když zástupce firmy podle domluvy dorazil na benzinku v Ústí nad Labem na křižovatce u Spolchemie, kde mělo dojít k předání peněz. Vezl je s sebou, bankovky ale byly označené a akci sledovala GIBS. Celou scénu měla pod kontrolou. Nebo si to aspoň myslela.



Předem přesně naplánovala, kde auta zaparkují a kde dojde k převzetí úplatku. Připravovala se na různé varianty a komplikace, které mohly nastat, včetně té, že začne hořet nebo benzinku někdo přepadne. Jenže se ukázalo, že na všechno se připravit nedá.

Zrovna ve chvíli, kdy mělo dojít k předání, se objevil muž s kárkou. „Mohli byste trochu couvnout? Budu tady řezat křoví,“ požádal. Zástupce firmy i Tomáš P. poslechli a rázem se i s auty ocitli mimo zorné pole bezpečnostních kamer z benzinky. Naštěstí měla GIBS vlastní kameru a oči několika inspektorů.

Muž byl obviněn z vydírání a přijetí úplatku a hrozí mu až pětiletý trest. Na první pohled vypadá jeho vina jednoznačně, on ji přesto odmítá. V rozhovoru s reportérem MF DNES zopakoval to, co předtím říkal při výslechu. Žádný úplatek prý nevzal ani o něj nežádal.

„Já jsem řešil technický dozor, ne obchodní,“ namítá. „Oni měli dostat penále osm tisíc za každý den a nakonec také sankci tři sta tisíc korun skutečně dostali. Bez ohledu na mě. Já na to neměl žádný vliv,“ dušuje se.

A proč tedy jel na benzinku na schůzku se zástupcem firmy? I na to má odpověď. „Tam jsme měli řešit stavební nedodělky,“ tvrdí.

Sám se cítí jako oběť intrik. „Asi jsem někomu šlápnul na kuří oko a chtěl se mě zbavit,“ říká. Vzápětí trochu nelogicky dodává, že když loni v září chtěl od policie odejít, nadřízení ho přemlouvali, aby zůstal.

Podívejte, jak si bydlí

Proč by měl být někomu nepohodlný? „Mezi policisty se říkalo: Podívejte, jak bydlí a v čem jezdí!“ říká Tomáš P. ve dveřích nově rekonstruovaného a moderně vybaveného domu, před nímž mu stojí SUV americké značky.

„Nikdo neřeší, že na to máme hypotéku a že si všechno děláme sami. Každou volnou chvilku trávím na opravě domu. Nabízel jsem jim, že ukážu všechny účty a faktury, ale nikoho to nezajímalo,“ dodává. Dnes už pro policii nepracuje, dle svých slov dělá ve stavební firmě. Ani pracovník, jenž s policii řešil údajný nátlak a žádosti o úplatky, už ve výtahářské firmě není zaměstnán. Podle vedoucího ústecké pobočky ale jeho odchod s případem nesouvisí.