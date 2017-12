UPC postihl rozsáhlý výpadek. Lidé se báli, že přijdou o vánoční pohádky

„Děkujeme za krásný dárek ‚Servisní práce na síti, možné výpadky všech služeb‘, s ním budou Vánoce určitě klidné,“ zlobil se jeden z klientů na facebookovém profilu společnosti.

Další se rychle přidávali a hlásili výpadek z různých koutů Moravskoslezského kraje i okolí. „Ostrava Zábřeh je také bez signálu.“ „Havířov též, děkujeme za dáreček.“ „Ostrava Dubina a Bělský les kabelovka nefunkční. Internet bez problémů.“

Po půl jedné se na profilu objevilo vyjádření společnosti: „Vážení zákazníci, v tuto chvíli registrujeme výpadek digitální televize v lokalitách Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Opava, Ostrava, Valašské Meziříčí a Šumperk. Omlouvám se za nepříjmné komplikace.“

Mluvčí Jaroslav Kolár na dotaz iDNES.cz vysvětlil, že se jedná o poruchu na technickém zařízení, která přerušila signál krátce před polednem, ale měla by být během několika minut nebo desítek minut odstraněna a vysílání by mělo opět naběhnout. „Nešlo o nějaký překopnutý optický kabel ani nic podobného, takže nešlo o vážnou poruchu a mělo by to být brzy v pořádku,“ upřesnil.

Ve 13.15 informoval, že porucha byla odstraněna a provoz obnoven v plném rozsahu. „Omlouváme se zákazníkům a přejeme pěkné svátky,“ dodal.