Univerzita Karlova získala originál papežského souhlasu se založením školy

Oba dokumenty jsou z roku 1347 a předcházejí vzniku školy, kterou založil o rok později císař Karel IV. Listiny vedení univerzity v pátek představilo na tiskové konferenci. Univerzita vzácný dokument získala ze soukromé sbírky.

„Jsem šťasten, že v roce 670. výročí vzniku univerzity a stého výročí vzniku Československa se podařila věc, v níž nikdo nedoufal. Je to historický okamžik nejen pro univerzitu a Českou republiku, ale i pro evropskou vzdělanost,“ uvedl rektor univerzity Tomáš Zima. Získání listin označil za objev tisíciletí a věc nedozírné hodnoty.

Dokument podepsal dřívější vychovatel Karla IV.

Papež Kliment VI., který byl Karlovým vychovatelem v jeho mládí u pařížského dvora, vydal svůj souhlas se založením pražské univerzity 26. ledna 1347. Je napsán na velmi dobře dochovaném italském pergamenu, na kterém visí olověná papežská bula neboli pečeť. Na její přední straně jsou hlavy apoštolů Petra a Pavla, na zadní pak stojí papežovo jméno.

V dokumentu se píše, že papež Kliment VI. po suplice Karla IV. dává souhlas, aby se v Praze založilo obecné vysoké učení. To má právo vzdělávat magistry a doktory a udělovat grady neboli tituly a hodnosti platné v celé tehdejší západní Evropě.

Druhá listina je notářský opis souhlasu z 30. června 1347. Text je na pergamenu, který se užíval v Čechách. Dokument je mírně poškozený. Podle vedení univerzity to dokládá, že se používal a méně pečlivě se s ním zacházelo. Ze dvou přivěšených voskových pečetí pražské kapituly a vikáře se dochovala jen jedna, a to kapitulní. Vydavatelem tohoto takzvaného instrumentu, tedy opisu, byl notář Petr Michalův z Prahy, což dokazuje jeho podpis. Nechybí jména svědků, kterými byli významní členové Svatovítské kapituly.

Listina zmizela nejspíše na konci hustistkých válek

Papežská kancelář vyhotovila dvě povolovací listiny, jednu pro univerzitu a jednu duchovní autoritu, která ji spravovala, tedy pro pražského arcibiskupa. Tím byl v polovině 14. století Arnošt z Pardubic. Originál, který patřil univerzitě, byl odvezen z Prahy na konci druhé světové války a byl s největší pravděpodobností zničen.

O druhém exempláři odborníci věděli, ale netušili, kde je. Nejspíše se ztratil někdy mezi chaosem husitských válek a války třicetileté z archivu pražského arcibiskupa. „Kdy přesně se to stalo, to si netroufám odhadnout,“ říká profesor Ivan Hlaváček, jeden z největších evropských odborníků v tomto oboru, který pravost papežského dokumentu ověřoval. „Měl jsem jisté pochybnosti o pravosti písemnosti, ale na první a pak i druhý pohled se ukázalo, že je to písemnost pravá a že je to písemnost, která nám byla dosud neznámá. Co mě překvapilo je, že tento exemplář byl vypraven ještě slavnostněji než dokument, který patřil univerzitě a je v současnosti nezvěstný,“ dodává. Historici teď budou zkoumat, kudy mohla vzácná listina putovat a jak se dostala do soukromých sbírek.

Zájem o koupi měli i soukromí sběratelé

Univerzitu před třemi týdny oslovila banka J&T, že má možnost písemnosti zakoupit a škole prodat. Odborné posudky prokázaly pravost dokumentů. Částka, za kterou listinu škola nakoupila, se podle rektora Zimy pohybuje v rozmezí mezi deseti až dvaceti miliony korun a za dokument tohoto typu je více než přijatelná. Vzhledem k tomu, že si původní majitel nepřál prozradit svou identitu, dokument koupila banka a univerzita ji zakoupila až z jejího vlastnictví.

„Když se proslechlo, že je možnost takový dokument zakoupit, banka dostala i vyšší nabídky, ale zachovala se velmi korektně, listinu nám prodala za dohodnutou cenu,“ říká Zima.

Podle odhadů odborníků byla pravděpodobně v soukromé sbírce, a na trh se mohla dostat například při vypořádávání dědictví některé z rodin s předky šlechtického původu nebo s historickými kontakty s církevním prostředím.

Listinu univerzita po ověření pravosti zakoupila v pondělí, ve středu ji převzala. Poslední dva dny strávila v trezoru archivu Univerzity Karlovy a tam už také zůstane uložena. „Doufáme, že už navždy,“ říká archivář univerzity a ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy Petr Svobodný. Nyní ji dostanou do rukou restaurátoři, v budoucnu ji chce univerzita představit veřejnosti.