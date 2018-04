Člen ochranky, který násilím vyvlekl pasažéra z letadla, žaluje aerolinky

Long byl jedním ze tří členů ochranky, kterou přivolala posádka letadla, když jeden z pasažérů nechtěl uvolnit své místo pro zaměstnance United Airlines. K incidentu došlo loni 9. dubna před letem z Chicaga do Louisville a to kvůli obvyklé praxi aerolinií, které prodají více letenek, než je sedadel. Počítají s tím, že se na let obvykle někteří z cestujících nedostaví.

Tři náhodně vybraní cestující se za úplatu nakonec svého místa vzdali, devětašedesátiletý Davida Dao sedadlo opustit odmítl. Členové letištní ochranky ho proto z letadla násilím vyvlekli. Dao při incidentu utrpěl vážný otřes mozku, zlomeninu nosu a přišel o dva zuby.

Podle Daova právníka byl pro něj tento zážitek „horší a děsivější než to, co zažil, když opouštěl Vietnam“. Aerolinky se mu následně veřejně omluvily a odškodnily ho blíže neupřesněnou částkou.

Video, které natočil jeden ze spolucestujících, vzbudilo na internetu pobouření. Na chicagském letišti se kvůli hrubému zacházení ochranky uskutečnilo několik demonstrací.

Long byl spolu s dalšími třemi členy ochranky po incidentu postaven mimo službu a v srpnu propuštěn. Podle žaloby, kterou podal, mělo být aerolinkám jasné, že ostraha použije fyzickou sílu, uvádí BBC.

„Oddělení selhalo ve výcviku zaměstnanců“

Bývalý člen ochranky prošel pětiměsíčním tréninkovým programem u policie. Podle něj však byl výcvik nedostatečný, protože se v něm nenaučil, jak sílu správně použít.

„Kdyby oddělení nebylo nedbalé a neselhalo ve výcviku, jak se chovat v eskalujících se situacích, Long by nereagoval tak, jak reagoval,“ stojí v žalobě, která rovněž obviňuje komisařku oddělení Ginger Evansovou. Podle Longa ho svými výroky v médiích poškodila. Evansová chování ostrahy tvrdě odsoudila a označila ho za zcela nevhodné.

VIDEO: Loni v dubnu násilně vytáhla ochranka z letadla bezbranného pasažéra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Incident vedl ke změnám v politice United Airlines. Podle nových pravidel jsou sedadla v plně obsazených letech zaměstnancům společnosti přidělována minimálně hodinu před odletem. Až do loňska měli zaměstnanci nárok na místo i těsně před odletem.

Žalobu podalo i dalších 300 zaměstnanců

James Long není jediným pracovníkem ochranky, který se rozhodl úřady žalovat. Dalších tři sta zaměstnanců letištní ostrahy podalo společnou žalobu na Chicago a stát Illinois. Vadí jim, že po incidentu přišli o status policistů.

Letištní ochranka patřila ke složkám policie od roku 1993. Všichni pracovníci museli absolvovat chicagskou policejní akademii nebo tréninkovou akademii v Cook County. Zbraně používat nesměli, nosili však například policejní uniformy.

Status policisty zaměstnancům zajišťoval, že si mohli přivydělávat jako policisté nebo se připojit k orgánům činným v trestním řízení, aniž by prošli jakoukoliv rekvalifikací. Stát je kromě omezení pravomocí rovněž vyškrtl z rejstříku policistů.

„Je to osobní,“ svěřil se listu Chicago Tribune Julio Dones. „Sloužil jsem městu roky a to mě nyní zatratilo. Dělal jsem vše, co mi řekli a co se ode mě očekávalo. Kvůli jednomu incidentu, který se mě ani netýkal, ztrácím já a dalších více než 290 pracovníků to nejdůležitější, co máme: reputaci a zkušenosti,“ dodal.