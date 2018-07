Statečná dáma se lvím srdcem, vzpomínají na Burešovou justiční kapacity

„Dáša Burešová byla, jak já říkám, dáma se srdcem lvice. Skvělá právnička, nesmírně obětavá a statečná žena, která celý život jako advokátka zastupovala ty nejpotřebnější. Dlouhá léta se specializovala na zastupování lidí po pracovních úrazech a nemocech z povolání, zejména horníků na Ostravsku, takže po desetiletí cestovala k ostravským soudům,“ cení si její práce Pavel Rychetský.

„A není žádným tajemstvím, že se po okupaci nesmírně statečně začala zabývat zastupováním disidentů v civilních i trestních sporech,“ řekl iDNES.cz předseda Ústavního soudu a vzpomněl kauzy Milana Kundery, Karla Kyncla, Ivana Medka či Jiřího Lederera.

„Slavná je její kauza, která byla zfilmovaná jako Hořící keř, kde podávala žalobu na ochranu cti Jana Palacha proti Vilému Novému (pohlavár KSČ, který šířil lživé teze o Palachově sebeupálení, pozn. redakce),“ připomíná Rychetský.

Významnou roli Dagmar Burešová sehrála i po pádu komunismu, kdy se stala první polistopadovou ministryní spravedlnosti a také předsedkyní České národní rady, tehdejšího zákonodárného sboru.

„Za jejího předsednictví se udělaly všechny zásadní kroky transformace právního řádu,“ říká Rychetský. „Prostě skvělá žena. Myslím, že byla ojedinělý zjev na jakémsi právnickém poli. Vzpomínat na ni je velmi těžké, protože pro mě to byla navíc jedna z nejbližších přítelkyň,“ dodal dojatě Rychetský.

Dagmar Burešovou ocenila na Twitteru i další kapacita českého soudnictví – předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Josef Baxa (Twitter) @JosefBaxa2 Odešla Dagmar Burešová. Jaro 1990 bylo období, kdy soudci mohli svou ministryni doslova milovat. Pro její osobnost, odbornost, noblesu. Statečná žena s čitelnou minulostí nelemovanou jen profesními úspěchy, ale zejména odvážnými občanskými mravními postoji.

Podle Baxy se výrazným dílem podepsala na vzniku českého nezávislého soudnictví. „Spolu s Otakarem Motejlem, Leonem Richterem, Pavlem Rychetským a Janem Vyklickým věděla nejen, co je to nezávislé soudnictví, ale zejména jak k němu dospět. A s velkou energií se do toho pustila. Nesmí být zapomenuta,“ napsal Baxa.

Reakce na úmrtí významné advokátky přichází i z politické scény. Například Miroslav Kalousek (TOP 09) na Twitteru ocenil její pevné postoje. „Měl jsem tu čest znát ji osobně. V době, kdy v politice byly zásadní ideje a pevné postoje. Dagmar Burešová zosobňovala obojí. Vzdělaná právnička, politička, humanistka, statečná, krásná a kultivovaná dáma. Odpočívej v pokoji, Dášo,“ napsal poslanec.

Z rukou prezidenta Václava Havla v roce 2002 obdržela za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Advokátní komora ji za celoživotní přínos spravedlnosti uvedla do právnické síně slávy. V roce 2008 Burešová advokátní praxi ze zdravotních důvodů ukončila. Zemřela v sobotu po těžké nemoci.