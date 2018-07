V galerii v Londýně vyvěsili červené trenky, mají být symbolem populismu

Prostory uměleckého centra Red Gallery, ve kterém Krampol působí, se budou na konci července kvůli výstavbě hotelu rušit. Kurátor, jenž se skupinou Ztohoven spolupracuje již řadu let, se tedy rozhodl budovu ještě využít k vystavení červených trenek.

„Byla tam možnost využít budovu i zvenčí. Můj nápad byl udělat podporu trenkám a Ztohoven, tak jsme se dohodli. Původní nápad byl namalovat trenky na průčelí budovy, ale kluci ze Ztohoven mi řekli, že bude lepší to udělat jako banner,“ sdělil Krampol iDNES.cz s tím, že umělci chtěli, aby to bylo třírozměrné.

Nejznámější člen skupiny Ztohoven Roman Týc akci příliš komentovat nechtěl s tím, že je pod záštitou Red Gallery a on s kolegy do věšení trenek nijak nezasahovali.

Kurátor: Politici jako Zeman jsou celosvětový trend

„Reakce jsou vcelku pozitivní, protože jak se dočtete v našem prohlášení, tak politická situace je podobná ve spoustě států nejenom v Česku. Lidé jako Zeman, tedy populističtí politici, kteří využívají laciná témata k tomu, aby oslovili voliče, tak to je celosvětový trend,“ uvedl Krampol. Z rudých trenek by chtěl učinit celosvětový symbol špinavého prádla.

V tiskové zprávě galerie se uvádí, že trenky jsou i symbolem politického populismu v postdemokratickém období, ale zároveň vyjadřují pochyby o roli hlavy státu v současném politickém uspořádání.

Galerie vysvětluje vyvěšení vystavení trenek zrovna v Londýně tím, že zde za druhé světové války sídlila československá exilová vláda a z britské metropole pocházela většina odporu proti nacistickému režimu. „Londýn byl tedy jasnou volbou při demonstraci podpory české avantgardy a globálního politického aktivismu,“ píše se v tiskové zprávě.

Trenky budou na budově k vidění do konce července. Poté by se měly přesunout na festival v České republice. Podle Krampola se nyní jedná i o možnosti, že by byly trenky vystavené v New Yorku.

„Doufáme, že to dílo bude putovat po dalších kulturních akcích. Každý, kdo si to dílo propůjčí, si k němu může dát svůj statement k tomu, jak vnímá současnou politiku a proč si to dílo vypůjčí,“ navrhl kurátor.



Trenky, které už nikdo nespálí

Tři členové skupiny Ztohoven vylezli na podzim 2015 na střechu Pražského hradu, kde sňali standartu a nahradili ji rudými trenkami. Chtěli tak vyjádřit svůj názor na hlavu státu, její postoje a chování. Nakonec soud dva z nich potrestal půlroční podmínkou a pokutou 63 tisíc korun. Třetí člen mezitím zemřel.



Původní trenky propadly státu. Poté je získal Zeman, který červenou látku v polovině června nechal spálit během brífinku pro média. Někteří odborníci tvrdili, že tak zničil umělecké dílo o hodnotě dvou milionů korun.

Trenky visící na londýnské galerii se proto honosí přízviskem: „Tyhle rudé trenky už žádný politik nespálí.“