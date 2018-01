Mladí ruští piloti twerkovali ve slipech, skandální video řeší úřady

Budoucí piloti rozpohybovali svá mladá těla do rytmu písně Satisfaction italského dýdžeje Bennyho Benassiho, píše ruský zpravodajský portál newsru.com. Ve slipech, šlích a furažkách předvádějí v rytmu řízného elektra domácí práce nebo smyslně pojídají banán. A především mocně kroutí zadnicemi, což je podstatou tance zvaného twerk.

Video nazvané „Čím se zabývají piloti mezi jednotlivými lety“ zveřejnili na YouTube, kde zdůraznili, že jejich cílem je především pobavit kamarády a rozhodně ne urazit něčí city. Svým tancem však vyvolali skandál, který přerostl hranice školy i Uljanovsku, rodného města Vladimira Iljiče Lenina.

„Ve školství pracuji už dvacet let, ale s něčím takovým jsem se setkal poprvé. Samozřejmě, záležitost je to nepěkná. Taková ostuda. Člověk se jim věnuje a oni se chovají takhle,“ posteskl si pro web 73online.ru představitel letecké školy Petr Timofejev. Rektor institutu Sergej Krasnov mladé tanečníky srovnal s „Pussy Riot, které se pitvořily v chrámu. V tomto případě se oni pitvořili v chrámu letecké vědy.“

„Dělají si z koleje bordel“

Na internetu se už ozvalo několik strážců mravnosti, kteří v twerkování na internátu vidí nebezpečné prvky homosexuality. „Je to ostuda civilního letectví!!! Udělali si z koleje bordel! Všechny by měli vyloučit a dát stipendium lidem, kteří si budou uniformy vážit,“ pohoršoval se jeden z diskutujících. Objevily se ale také hlasy chválící fyzickou kondici tanečníků.

Videem se už zabývají úřady. Vzniknout by měla speciální vyšetřovací komise, v níž zasednou představitelé ministerstva dopravy a Rosaviace, vládní agentury pro dohled nad civilním letectvím. „Studenti svým činem zneuctili všechny zaměstnance civilního letectví, kteří se poctivě věnují své práci,“ uvedla podle webu Novaja Gazeta státní agentura.

Gubernátor Uljanovské oblasti se nicméně přimluvil, aby nezdární studenti vyloučeni nebyli. „Věřím, že by měli být potrestáni. Ale trest by měl být spravedlivý, měl by odpovídat provinění,“ uvedl Sergej Morozov.

Na podporu provinilců už také vznikla petice, kterou podepsalo téměř 45 000 lidí. Studenti učilišť a středních škol začali natáčet podobná taneční videa, kterými mladým pilotům z Ujanovska vyjadřují solidaritu.

Uralský institut státní požární služby Ministerstva pro mimořádné situace v Jekatěrinburgu:

Zemědělská průmyslová škola v Rjazanovu:

Studentky nejmenované zdravotnické školy v Uljanovské oblasti:

Suvorovo vojenské učiliště: