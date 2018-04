Protiatomové kryty by ochránily jen asi milion Čechů. Navíc pouze teoreticky

18:59 , aktualizováno 18:59

Z téměř šesti tisíc úkrytů civilní ochrany v České republice jich funguje už jen 1 845. Útočiště by v případě potřeby nabídly jen desetině populace, ale do jaké míry by ji skutečně ochránily, je značně diskutabilní. S pomocí úkrytů se tak v krizových situacích už příliš nepočítá a i proto jich stále ubývá.