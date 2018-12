Mobilizace na Ukrajině by české firmy nepoškodila, míní experti

Experti se však shodují, že by výkon českých firem mobilizace příliš neovlivnila. Hospodářská komora ČR se mobilizace neobává. Podle tiskového mluvčího komory Miroslava Dira jsou pro české firmy daleko větším problémem nízké kvóty pro Ukrajince, kteří v Česku hledají práci. O jejich zvýšení se komora v rámci projektu Režim Ukrajina dlouhodobě snaží.

„Každý pracovník z Ukrajiny, který dosud získal práci přes Režim Ukrajina, přispěje na jednoho důchodce 440 korunami za rok,“ dodává Diro. V současnosti komora jedná s vládou o zdvojnásobení kapacity na 40 tisíc pracovníků ročně. Naplnění kvóty by podle ní mohlo přinést do státního rozpočtu více, než 10 milionů korun.



Jiný názor má bývalý velvyslanec v Rusku Jaroslav Bašta. Ekonomické zájmy České republiky podle něj neohrožuje jen případná mobilizace, ale především válečný stav. Po dobu jeho trvání jsou totiž pozastaveny zahraniční investice v deseti regionech, kde sídlí velká část průmyslové výroby Ukrajiny. „Přeprava zboží v této oblasti je nebezpečná. Armáda má pravomoc zabavovat majetek, například nákladní automobily,“ připomíná Bašta. Přestože ukrajinská vláda obyvatele uklidňuje, je podle něj současná situace důvodem k obavám.



Důležití jsou i Ukrajinci, kteří pracují v Česku. Zdroj iDNES.cz z ministerstva obchodu a průmyslu, který na Ukrajině pět let působil v obchodní sféře, sdělil, že je zákon o mobilizaci nejasný. „V praxi si stát vybere v okrese několik mužů, které na frontě potřebuje. Z mojí zkušenosti z roku 2014 to fungovalo tak, že pokud některý z vyvolených nastoupit nechtěl, suploval jeho pozici dobrovolník,“ dodává.

Obavy z mobilizace nesdílí: „Na Ukrajince v Čechách by mobilizace velký vliv neměla, pokud mají v Česku trvalý pobyt, tak se jim vyhne, budou mimo záběr. Maximálně by to mohlo znamenat problémy na hranicích, ty se ale řeší doložením potvrzení o trvalém pobytu.“

Mobilizace je jen částečná

Bezpečnostní expert Jiří Soukup s tímto názorem souhlasí: „V případě mobilizace nastupuje pouze několik ročníků. Navíc Ukrajinci narukovat většinou nechtějí. Žádný plošný odliv pracovní síly nehrozí, šlo by o jednotlivce.“

„Jiná situace by nastala při ‚decimaci’ Ukrajiny, to se ale nestane, je to velká země s oddanými obyvateli,“ dodává. I kdyby k úbytku pracovníků došlo, české firmy by to příliš neovlivnilo. Údajně by se pouze mírně zdražilo.

Většina Ukrajinců po vstupu do armády netouží. Když se ale svým povinnostem vyhýbají, čelí problémům. Portál Resident Advisor uvedl, že 28. října letošního roku byl proveden zátah na klub Jugendhub v Kyjevě. V něm bylo údajně zbito a následně zatčeno třicet dva mužů, kteří se pokoušeli vstupu do armády vyhnout.

Kyjevská policie v oficiálním prohlášení tvrdí, že dostala několik oznámení o rušení nočního klidu v blízkosti klubu. Navíc měl prý klub nefunkční toalety. Proti tomu se ve svém facebookovém příspěvku odvolala právnička podniku Ksenija Prokonovová. Podle očitých svědků záchody ničili sami policisté.

Jeden z obyvatel Kyjeva redakci uvedl, že zátahy probíhají kvůli nelibosti obyvatel a úřadů vůči mladíkům, kteří během války na Ukrajině slaví. Podobné incidenty se údajně odehrály i ve Lvově a dalších městech.