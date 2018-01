V dobách SSSR byla Ukrajina okupována, tvrdí institut paměti v Kyjevě

Také Ukrajina letos slaví sto let od vyhlášení nezávislosti. Problém je v tom, jak se postavit k době, kdy byla součástí SSSR. V souvislosti s výročím se objevil vážně míněný návrh vyhlásit tato desetiletí obdobím okupace, což Moskvu rozzuřilo.



Jen o pár dní později než samostatné Československo byla v roce 1918 na východě Haliče vyhlášena Západoukrajinská republika se Lvovem jako hlavním městem. O rok později se spojila s Ukrajinskou lidovou republikou, která vyhlásila nezávislost na bolševickém Rusku už v lednu 1918. Nezávislá Ukrajina zanikla roku 1920, kdy si její území rozdělily Polsko a SSSR.

Volodymyr Vjatrovyč, ředitel vlivného ukrajinského Institutu paměti národa, teď navrhl označit roky 1920 až 1991, kdy byla Ukrajina součástí sovětského Ruska a SSSR, za „období okupace“.

„Řeč je o sovětské okupaci, a to od počátku ustavení bolševického a poté komunistického okupačního režimu,“ říká historik, rodák ze Lvova. „Měly by být přijaty politické a zákonodárné kroky, které by jasně ukázaly návaznost ukrajinské státnosti na nezávislý stát, který tu existoval do doby sovětského státu,“ říká ředitel institutu, který založil po oranžové revoluci před více než deseti lety prezident Viktor Juščenko.

Když okupace, tak vraťte území

Podobně jako třeba v případě Polska po roce 1945, měla i Ukrajinská lidová republika po celou dobu exilovou vládu. Ta se rozpustila až v roce 1992, když po rozpadu SSSR získala Ukrajina znovu nezávislost.

Vedle psychologického problému – část Ukrajinců považovala SSSR a v jeho rámci existující Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku za svůj stát a statisíce ukrajinských vojáků položilo život v sovětských jednotkách za druhé světové války – nese s sebou označení okupace i problém právní. Ukrajinská lidová republika byla totiž i ve svém největším rozsahu asi o 150 tisíc kilometrů čtverečních (což je asi dvojnásobek rozlohy Česka) menší než současná Ukrajina.

„Pokud Ukrajina vyhlásí dobu trvání Sovětského svazu za období okupace, bude muset vrátit polovinu svého území,“ uvedl s trochou přehánění poslanec ruské dumy Leonid Kalašnikov, který je předsedou výboru pro euroasijskou integraci.

„Charkov, Dněpropetrovsk a Donbas totiž nebyly do sovětské doby součástí Ukrajiny,“ dodává Kalašnikov. Některá tato území byla připojena k Ukrajině v roce 1920, další v roce 1926, dnešní západní Ukrajina v roce 1939, Krym dokonce až v roce 1954.

Pohled na dobu připojení k SSSR jako na okupaci je obvyklý v pobaltských státech, které se pod sovětskou nadvládu dostaly v roce 1939 a pak znovu v roce 1945.

Také velká část Poláků nepovažuje porážku nacismu za osvobození Polska, ale za počátek nové, sovětské okupace. A to přesto, že Polsko zůstalo formálně samostatné. Poláci i proto také neslaví konec války.