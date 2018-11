Ukrajinští nacionalisté učí děti střílet Rusy i nenávidět dekadenci Evropy

Americká agentura navštívila letní tábor v lese na západě Ukrajiny, kde se chlapci i dívky učí, jak útočnými puškami střílet Rusy a proruské separatisty na východě Ukrajiny. Instruktor Jurij Čerkašin omladině radil: nepovažujte své cíle za lidské bytosti.

Většinu táborníků tvoří náctiletí, ale najdou se mezi nimi i osmileté děti. Nejstaršímu účastníkovi Michailovi je osmnáct let. „Každou chvíli se mohou věci v naší zemi pokazit. A člověk na to musí být připraven,“ prohlásil. „Proto jsem přišel do tohoto tábora. Abych se naučil chránit sebe i mé blízké,“ dodal.

Pobyt není nijak oddechový. Táborníky probudili v noci výbuchem omračujícího granátu. Když lezli ven ze stanů, museli držet kalašnikovy, které byly někdy stejně velké jako oni, popsala AP. Táborníci museli těžké zbraně nosit celý den. Jedna z dívek se kvůli tomu vyčerpáním rozplakala.

Během přestávky ve výcviku zahrál jeden z mladíků na kytaru nacionalistický pochod. Nástroj mu zdobila nálepka s bombami padajícími na mešitu. „Bílá Evropa (je) náš cíl,“ hlásal text na obrázku.

Perverznosti evropských bolševiků

Program tvoří i přednášky, na kterých lektoři odsuzují práva LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů) menšiny jako projev dekadence Západu. „Všechny ty genderové věci, všechny ty perverznosti moderních bolševiků, kteří se dostali k moci v Evropě a nyní se snaží učinit součástí vzdělávacího systému všechny ty LGBT věci,“ hřímal instruktor Ruslan Andrejko.

Zatímco část mladých během přednášek podřimuje, jiní dávají pozor. Na některé to zjevně působí, poznamenala AP.

Tábor provozuje jedna z nacionalistických skupin, které jsou viněny z násilí a rasismu. Jejich členové se jako dobrovolníci významně podíleli na ukrajinských střetech se separatisty. S prozápadní vládou v Kyjevě udržují kontakty.

Ukrajinské ministerstvo mládeže a sportu letos vyčlenilo čtyři miliony hřiven (tři miliony korun), kterými přispělo na některé z desítek táborů zřízených nacionalisty. Podle resortu je cílem podpora „národní vlastenecké výchovy“. Mluvčí ministerstva řekla, že peníze rozděluje panel, který hledá známky xenofobie a diskriminace, ale nezkoumá aktivity jednotlivých skupin.

Extrémisté z parlamentu

Čerkašin je veteránem boje proti separatistům, kteří ho při střetech zranili. Poté se postavil do čela mládežnického křídla ultranacionalistické strany Svoboda. Ta navazuje na banderovce a v současnosti má v parlamentu šest poslanců. Ke straně patří i Andrejko.

Radikalizaci části ukrajinské společnosti vystupňovalo dění v roce 2014, kdy únorové protesty svrhly proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Rusko v březnu anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

Krátce na to vypukly boje v Donbaské a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Tamní konflikt již připravil o život přes deset tisíc lidí. Kyjev a Západ viní Rusko, že separatistům vojensky pomáhá. Moskva to vytrvale popírá.