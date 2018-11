Válka s Ruskem už běží léta, Ukrajina má strach z další eskalace, míní expert

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v pondělí podepsal návrh na vyhlášení výjimečného stavu v zemi, který schválil parlament. Ukrajinská média už používají pojem „válečný stav“. Hrozí podle vás válka mezi Ukrajinou a Ruskem?

Ona už čtyři roky probíhá, takže mi to ze strany prezidenta Porošenka přijde trochu licoměrné. Válka běží od anexe Krymu a bojů na východní Ukrajině, kde máme tisíce obětí na životech a kde byla nasazena těžká vojenská technika. Válka probíhala, i když to v ukrajinském prostředí nebylo zakotveno.

Tomáš Šmíd Politolog a bezpečnostní analytik Tomáš Šmíd působí na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vyučuje obor Bezpečnostní a strategická studia. Zabývá se bezpečnostními hrozbami a riziky a výzkumem konfliktu (organizovaný zločin, terorismus, etnické konflikty, konflikty o suroviny) či postsovětskou oblastí.

Najednou se srazí tři čtyři lodě, jsou zajati nějací ukrajinští chlapci a je to důvod k vyhlášení válečného stavu. Všechny srážky u Debalceva a jinde nebyly tím důvodem? Přijde mi to zvláštní a mám trochu podezření, jestli tím Porošenko nesleduje určité záměry ohledně blížících se voleb.

Tím právě argumentuje Rusko, které říká, že jde o záměrnou provokaci Ukrajiny před březnovými prezidentskými volbami.

Ale tato argumentace má logiku. Neříkám, že je to provokace Ukrajiny, tak to vůbec nemusí být. Klidně to může být provokace Ruska. Situace je tam velmi složitá a nejasná.

Kerčský průliv je velmi úzký a tím, že Rusové zabrali Krym, se mění nároky na teritoriální vody a výlučné ekonomické zóny. Ukrajinci tvrdili, že Rusům přesun svých lodí z Oděsy do Mariupolu řádně ohlásili, Rusové zase tvrdí, že ne.

Ukrajinci už navíc zveřejnili video, na kterém jde vidět, že do nich ruští námořníci narazili schválně.

Ruští námořníci nejsou až tak podstatní. Víc mě zajímá úroveň vyššího vojenského a politického managementu. Nemůžeme vyloučit, že to námořníci udělali svévolně, a je příliš brzo na to rozhodnout, co za tím všechno stálo. Ale tento incident může do značné míry nahrát i putinskému velení, které má problémy.

Klesá mu popularita kvůli penzijní reformě a uvalené sankce pociťují různé vrstvy populace, ačkoliv Moskva tvrdí něco jiného. V Rusku je cítit únava a i celá řada tamních oligarchů nemá přístup k penězům, ke kterým dřív měla. Nespokojenost je velká a odvést pozornost národa k mezinárodnímu incidentu v ruském prostředí funguje jako Pavlovův reflex. Vytvořit dojem, že je ohrožena matička Rus, je osvědčený syžet.

Ale v mezinárodní politice není nic černobílé a tady se čím dál víc ukazuje, že ta situace vůbec nemusí být proti srsti konkrétně Porošenkovi a lidem kolem něj. Je tu možnost využít zákonných norem, vyhlásit výjimečný stav a využít ho k omezení svobody shromažďování, výraznému narušení předvolební kampaně, volby mohou být třeba i odloženy.

A může to vyvolání pocitu ohrožení vnějším nepřítelem zabrat i na Ukrajince?

Do jisté míry také, poněvadž ukrajinská společnost se za poslední čtyři roky nacionalizovala a patriotismus značně posílil. Navíc Ukrajinci v sobě mají kus sovětského dědictví a narativ velké vlastenecké války, takže na to slyší mnohem spolehlivěji než třeba Češi.

Ale sám jste řekl, že válka už probíhá. Je tedy pro ně srážka lodí v Kerčském průlivu tak velká aféra?

Samotný incident vnímají velice pozorně. Ale vnímavější Ukrajinci si samozřejmě všímají i toho, že není všechno tak černobílé, jak by se mohlo zdát. Čtou za tím zájmy Porošenkova politického klanu. Znějí hlasy: „Ano, Rusové napadli naši loď, ale proč se teď najednou vyhlašuje válečný stav, vždyť ten už je čtyři roky“. Část Ukrajinců to takhle vnímá, aniž by to nutně znamenalo, že jsou proruští. Jen na to prostě odmítají skočit. Může to být i poslední kapka v poháru trpělivosti, ale Ukrajinci jsou si moc dobře vědomi své vojenské slabosti.

Takže tento incident v nich mohl vyvolat i strach, co dalšího ještě přijde?

Vedení Ukrajiny i ukrajinský národ má obrovské obavy z Ruska, to je bez debat. Rusové mají převahu hlavně ve vojenském ohledu, ale i geografickém, populačním a podobně.

Jaký bude podle vás další vývoj?

Nejsem prognostik, ale osobně si myslím, že i vzhledem k tomu, co se poslední čtyři roky odehrává, to nebude spouštěč nějaké skutečně velké války. Přidusí se to.

Prezident Porošenko už podle BBC řekl, že nejde o vyhlášení války, protože Ukrajina s nikým válčit nechce.

To jsou do značné míry rétorická cvičení, protože Ukrajina s nikým válčit nechce, přitom už čtyři roky válčí. Teď vyhlašuje válečný stav, přitom nechce válčit, tak proč ho vyhlašuje? Proč ho nevyhlásila v době, kdy byla ohrožena mnohem zásadněji než při incidentu se třemi loďmi někde v nejasných vodách Kerčského průlivu, který má v nejužším místě jen kolem tří kilometrů?

Na stranu Ukrajiny už se přidaly NATO i Evropská unie. Očekáváte změnu zahraniční politiky vůči Rusku a třeba i ostřejší sankce?

Přiostřené sankce jsou dost možné a náš pan ministr zahraničí Petříček dokonce řekl, že se k nim Česká republika přidá. To samozřejmě ještě nevylučuje, že se kolem toho na české politické scéně nestrhne velká bitva, protože tu máme taky výrazně proruštější politiky a hlavně hradní politika je výrazně proruská. Z politického hlediska jsou sankce logický krok, protože nebolí toho, kdo je vyhlašuje, nedochází ke ztrátám na životech a politicky se mnohem lépe prodávají než třeba válka.

Hrozí podle vás v Kerčském průlivu nebezpečí i lodím ostatních zemí?

V létě jsem byl v Mariupolu i s rodinou a střelba z těžké vojenské techniky občas byla slyšet a běžná populace už je na ni celkem zvyklá. Vojenské napětí je tam zjevné už delší dobu. Možná teď bude administrativně složitější se v té oblasti pohybovat. A to jak pro cizince, tak i třeba Ukrajince s jiným místem trvalého bydliště. Umím si představit více checkpointů a silnější vojenskou přítomnost. Ty checkpointy tam před třemi lety ještě byly a letos už ne, takže se mohou zase vrátit. Může to dostat nádech válečné oblasti, ale pořád je na světě spousta nebezpečnějších zemí.

Jaký bude podle vás další postup Ruska?

Rusko je přítomné v celé řadě dalších oblastí, jako jsou kavkazské odštěpenecké entity Abcházie, Jižní Osetie nebo i Náhorní Karabach, byť je ten je trochu jiný případ. Vývoj bude podle mě takový, že se tam bude udržovat šedá zóna nejasného statusu, kdy je to oblast neuznaná a fakticky ji spravuje někdo jiný, než kdo na ni má de iure nárok.

Ze strany Ruska není snaha oblast dobýt nebo připojit, to by pro ně naopak byla velká zátěž. Rusku jde o destabilizaci Ukrajiny, aby se nepřipojila k západnímu bloku, nebyla plnohodnotně prozápadní a aby nebyla úspěšná. Protože úspěšná Ukrajina s protiruskou vládou, instalovanou něčím, čemu Rusové říkají barevné revoluce, je něco, čeho se Moskva bojí nejvíc. Putinovou obsesí je, aby jednou barevná revoluce nesvrhla i jeho.