Ukrajina má loďstvo asi jako ostrov v Karibiku, na moři je bezbranná

Zatímco po roce 2014, kdy začal konflikt na Donbase, prošly ukrajinské pozemní síly posilovnou, loďstvo zůstalo vysloveně symbolické. Pryč jsou časy, kdy se ukrajinská loď účastnila honů na somálské piráty v Indickém oceánu.



Podle listu Kyiv Post tvoří nyní celou námořní sílu pětačtyřicetimilionové Ukrajiny jen 10 bojových lodí. Jedna fregata jménem Heťman Sahajdačnyj, jedna korveta jménem Vinnica a minolovka Heničesk. K tomu sedm dělových člunů. A asi dvacet pomocných plavidel – hasičské, potápěčské a vyloďovací, školní lodě, remorkéry, tanker na doplňování paliva na moři, zeměměřičská loď a podobně.



Vlajková loď Heťman Sahajdačnyj má výtlak 3 500 tun, je to tedy malá loď. Podle tabulek měla stejný výtlak Victory, dřevěný plachetní trojstěžník, z jehož paluby admirál Nelson řídil před více než dvěma sty lety bitvu u Trafalgaru.

Ostatní lodě jsou ještě menší. Navíc jsou zastaralé, většinou pocházejí ze 70. a 80. let. Jednou z nejnovějších je právě Heťman Sahajdačnyj, ale také to není žádný mladík, je ve službě už skoro třicet let. Žádná síla, která by se mohla postavit Rusům, kteří jen fregat mají v Černém moři pět, všechny vyzbrojené chytrými raketami, hlavně však mají raketový křižník a šest či sedm ponorek.

Ruské vlajky namísto ukrajinských

Celkem má ruská černomořská flotila asi 45 bojových lodí. Z toho několik, které bývaly ukrajinské. Rusové jim je ukradli. Bylo to v březnu 2014 při anexi Krymu. Ukradli tehdy Ukrajincům i bojové delfíny. Ukrajina žádala o jejich vrácení, ale marně. S loďmi to dopadlo stejně. Rusové stáhli ukrajinské vlajky, nahradili je ruskými, a tím zlomili páteř ukrajinské námořní síle v Černém moři.

Zabavili tenkrát na padesát plavidel včetně jediné ukrajinské ponorky, velitelské lodi a dvou fregat. Podle respektovaného vojenského časopisu Jane’s Defence Weekly bylo mezi zabavenou padesátkou plavidel 12 z celkem 17 bojových lodí, které v té době Ukrajina měla. Dohromady to dělalo sedmdesát procent ukrajinské námořní síly. K Rusům přeběhla třetina námořníků včetně několika vysokých velitelů. Se ztrátou Krymu Ukrajina přišla o klíčové námořní základny s veškerou infrastrukturou.

Na Krymu sloužilo 12 000 z 15 400 příslušníků ukrajinského námořnictva. Celková ztráta byla vyčíslena na 150 miliard dolarů. Včetně oněch delfínů: krymské středisko pro jejich využití pocházelo ještě z dob studené války a bylo jedním ze dvou na světě. To druhé je v kalifornském San Diegu. Ukrajinské námořnictvo se ze svých ztrát už nevzpamatovalo i přesto, že víc než třicet nebojových lodí Rusové postupně zase vrátili.

Dnes slouží v námořnictvu něco přes 6 000 mužů, což je jen stín síly před okupací Krymu. Výsledek je, že dnes má Ukrajina zhruba srovnatelné námořnictvo jako Dominikánská republika nebo Jamajka.

Nikdy ji to moc nevzrušovalo. Třetina námořníků v roce 2014 přeběhla k Rusům neuvěřitelně snadno i proto, že byli demoralizovaní nezájmem vlády v Kyjevě, nedostatkem bojového výcviku i hanebnými platy. Analýza ústavu Global Security uvádí, že ukrajinští kapitáni byli placeni hůř než poddůstojníci ruského námořnictva.

Jako by Azovské moře bylo ruským jezerem

V letech, kdy pro Ukrajince bylo prioritou bojiště mezi Doněckem a Luhanskem na východě země, šly všechny zdroje na posílení pozemní armády. Námořnictvo bylo odstrčeným sirotkem, protože dění na moři mělo v porovnání s vývojem na Donbase v podstatě nulový strategický význam. To se ukázalo jako chyba poté, co letos na jaře Rusové otevřeli most spojující Rusko s okupovaným Krymem přes Kerčský průliv, kudy vede cesta z Černého moře do Azovského.

Najednou se Rusové začali chovat, jako by Azovské moře bylo ruské jezero. Jenže pro Ukrajince je to životně důležitá spojnice s jejich tamním pobřežím. Se zpožděním začali námořnictvo posilovat, pořídili pár malých lodí, ale jak teď velmi názorně zjistili, jsou proti Rusům prakticky bezbranní. Právě dvě bojová plavidla, která Rusové v neděli zajali, byla pořízena v poslední době, aby Rusům čelila.