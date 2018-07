V Kyjevě se zapálil bojovník z Donbasu, domáhal se statusu veterána

„Serhij Uljanov se nejprve polil hořlavinou a pak zapálil. Lidé, kteří byli okolo, jej povalili na zem a plameny uhasili,“ vylíčil list Ukrajinska pravda na svém webu. Uljanov z dramaticky vyhlížející situace podle lékařů vyvázl bez vážnější újmy.



Někdejší veterán bojů s proruskými separatisty v Donbasu na východě země si podle jednoho ze spolubojovníků „úmyslně vybral tuto cestu boje s vojenskou byrokracií“ poté, co se dva roky marně domáhal rovnoprávného zacházení u soudů. Ještě dříve nepomohla ani hladovka, kterou dobrovolníci drželi u ministerstva.

„Zůstal jsem viset ze vzduchoprázdnu. Nemohu dál žít a normálně pracovat a rozvíjet se,“ říkal Uljanov. Před zapálením si stěžoval, že byl z bojů náhle odvolán a že mu úřady nevydaly žádné dokumenty, které by mu zajistily postavení válečného veterána. Podobně jsou prý na tom i další příslušníci dobrovolnický jednotek.

Podle armádního mluvčího Uljanov sloužil v logistické jednotce u jednoho ze štábů, ale od loňského září není příslušníkem ozbrojených sil. „Po propuštění ze služby se rozhodl vést spor s ministerstvem, dva soudy však již prohrál a ke třetímu nechodí. Sebeupálením prý vyhrožoval již od června. Uljanov podle kliniky, kam byl převezen, neutrpěl popáleniny, ani nemusel být hospitalizován.

Konfliktem v Donbasu podle dostupných údajů prošlo více než 300 500 Ukrajinců. Kromě regulérní armády, národní gardy a vojsk ministerstva vnitra bojuje proti proruským sepratistům i několik dobrovolnických sborů, často s problematickým politickým programem. Část z nich údajně financují ukrajinští oligarchové, část je napojena na ultrapravicové, krajně nacionalistické a polofašistické struktury.



Kyjev se snaží zkrotit radikální domobranu

Armáda tento týden dala najevo, že si dobrovolnické sbory bojující v Donbasu hodlá podřídit. Velitel protipovstalecké operace v Donbasu Serhij Najev se v úterý setkal se šéfem radikálních dobrovolnických sborů, bývalým vůdcem ultraradikálního Pravého sektoru Dmytrem Jarošem.

Najev se s Jarošem snažil dojednat podmínky, za jakých by se radikálové začlenili do pravidelné armády a podřídili se jejímu velení. Podle ukrajinského serveru Obozrevatel Najev poukázal na to, že „ukrajinské zákony účast bojovníků UDA v bojových akcích na přední linii neupravují,“ jinými slovy že dobrovolníci jednají protizákonně.

Najev uvedl, že armáda je ochotna jednat s dobrovolníky jen „na základě svrchovanosti práva a v rámci platných zákonů“. Podle ukrajinského generála nemohou v přední linii bojovat lidé, kteří v Donbasu „pečují o vlastní PR a hájí obchodní zájmy“, nemají právo nosit zbraně a nejsou příslušníky oficiálních ozbrojených sil.

Jaroš řídí jeden z největších sborů radikální domobrany, takzvanou Ukrajinskou dobrovolnickou armádu (UDA). Jaroš se v roce 2015 s Pravým sektorem rozešel a jako nezávislý kandidát se dostal do parlamentu. Další vojenskou skupinou nekontrolovanou Kyjevem je Dobrovolnický ukrajinský sbor Pravého sektoru (DUK PS).

O reakci Jaroše na podmínky účasti v dalších bojích ukrajinská média neinformují. Přinášejí jen prohlášení jednoho z dobrovolnických velitelů, podle něhož jednotky ukrajinských radikálů Donbas opustit nehodlají. „Dobrovolníci zónu protipovstalecké operace vyklidí, až bude vybojováno území okupované Ruskem, a to včetně Krymu,“ řekl novinářům velitel DUK PS Andrij Stempyckyj.