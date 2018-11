Mužům vstup zakázán. Ukrajina na své území z Ruska vpouští jen ženy a děti

Ukrajina během válečného stavu nebude vpouštět na své území ruské muže ve věku od 16 do 60 let, oznámil náčelník pohraniční služby Petro Cygykal. Výjimku mohou představovat pouze cesty s humanitárním účelem, třeba na pohřeb, dodal Cygykal podle listu Ukrajinska pravda. Moskva by podle ruských zákonodárců neměla na opatření Kyjeva reagovat recipročně.