VIDEO: Žádné UFO, Rusové. Tajemná zář nad Evropou zavdala spekulacím

9:52 , aktualizováno 9:52

Létajících talířů jsou zase plné noviny, jak si před lety všiml i Woody Allen – a to, co se o Vánocích dělo nad střední Evropou, mu dalo za pravdu. Tedy jestli to bylo UFO. Děti by si spíš myslely, že to byl vracející se Ježíšek, dospělí by byli myšlenkami u nadcházejícího Silvestra, ale fakt je, že na obloze něco opravdu bylo.