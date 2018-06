Juncker svým rasistickým výrokem urazil Italy, zlobí se šéf Ligy Salvini

Junvker údajně řekl, že Italové by měli více pracovat a potírat korupci, chtějí-li zlepšit situaci na zchudlém jihu země. Mluvčí předsedy Evropské komise později uvedla, že komentář připisovaný Junckerovi byl vytržen z kontextu.



„Nová vláda udělá vše pro to, aby práva a důstojnost šedesáti milionů Italů byla respektována,“ uvedl v prohlášení Salvini. „Italové od Evropy očekávají spolupráci, a ne urážky,“ dodal.



„Předseda Evropské komise Juncker odkazoval na strukturální problémy jižní Itálie, kde se Evropská unie výrazně zasadila pro mobilizaci finančních prostředků Unie na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Čerpání fondů Unie by se mohlo zlepšit, aby řadoví lidé výsledky pocítili dříve,“ reagovala mluvčí předsedy Evropské komise.

Komise tento týden navrhla navýšit financování nejchudších unijních regionů v unijním rozpočtu na období 2021 až 2027.

Poté co se Junckerova údajná invektiva objevila na většině důležitých italských zpravodajských serverů, vyzval jej předseda Evropského parlamentu, Ital Antonio Tajani, aby k tomu postavil. „Žádám předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, aby okamžitě popřel výroky, které jsou mu připisovány. Protože pokud je to pravda, je to neakceptovatelné,“ napsal na svém účtu na Twitteru.

Antonio Tajani (Twitter) @Antonio_Tajani Chiedo al Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker di smentire immediatamente le frasi che gli vengono attribuite, perché se fossero vere sarebbero inaccettabili odpovědětretweetoblíbit

V úterý byl komisař pro rozpočet Evropské unie Günther Oettinger donucen omluvit se za výrok, že finanční trhy potrestají italské voliče za to, že ve volbách hlasují pro euroskeptické populisty.



Vláda populistických stran složí přísahu a ujme se úřadu

Nová italská vláda vytvořená populistickými stranami Liga a Hnutí pěti hvězd složí v pátek odpoledne přísahu a ujme se úřadu. Ve čtvrtek prezident Sergio Mattarella znovu jmenoval premiérem právníka a akademika Giuseppa Conteho.



Předchozí pokus o sestavení vlády narazil na odmítavý postoj prezidenta k navrhovanému ministru financí. Do úřadu neschválil euroskeptika Paola Savonu. V nynějším kabinetu ho nahradil téměř neznámý profesor ekonomie Giovanni Tria. Savona by se měl stát ministrem pro záležitosti Evropské unie.

Šéfovi Hnutí pěti hvězd Luigimu di Maiovi ve vládě připadne sjednocený resort práce, sociálních věcí a hospodářského rozvoje, aby mohl dohlížet nad klíčovým projektem hnutí, zavedením základního nepodmíněného příjmu pro chudé. Předseda Ligy Matteo Salvini zasedne na vnitru. Liga, již agentury označují za krajně pravicovou, do koaliční smlouvy prosadila deportace migrantů bez dokumentů, kterých v Itálii žije kolem půl milionu. Di Maio a Salvini mají navíc oba být vicepremiéry.

Po zveřejnění koaličního programu Ligy a Hnutí pěti hvězd vyvolal silné znepokojení evropských partnerů a institucí zejména zamýšlený odklon od úsporných opatření Unie. Italské akcie v úterý kvůli politické nejistotě sestoupily až na desetiměsíční minimum.