Peníze pro učitele v návrhu rozpočtu chybí, jde minimálně o 21 miliard

Součástí návrhu zákona o státního rozpočtu pro příští rok je na webových stránkách ministerstva financí také dokument, který nese název Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021. V něm jsou rozepsané plány a výdaje, které vláda chce následující roky mít.

Finanční výhledy jsou popsané na bezmála dvou stovkách stran, které doplňují nejrůznější tabulky. Kapitola věnovaná ministerstvu školství popisuje výdaje, které se týkají prostředků na učitelské platy.

Přidělené finance jsou ale na léta 2020 a 2021 stejné a v dokumentu jinde není popsáno, kde chce vláda peníze vzít. Současné platy učitelů se pro letošní rok zvýší o necelých čtrnáct procent. V příštím roce by se měly zvednout o patnáct procent, takže na léta 2020 a 2021 zbývá navýšení o jedenadvacet procent.

Výňatek ze Střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2020/2021 (30.10.2018)

„To je při stávajícím počtu učitelů zhruba 21 miliard korun, protože jedno procento znamená zhruba miliardu. To se dá samozřejmě rozdělit do obou let, například připočítat deset procent na příští rok a na následující rok zbývajících jedenáct procent. To ale nikde v návrhu rozpočtu vidět není,“ říká prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Necelé 4 započítané miliardy nemohou na plánovaný růst učitelských platů stačit.



Podle vyjádření ministerstva školství ale peníze vláda najde. „Předpokládáme, že o konkrétním navýšení prostředků na platy bude vláda rozhodovat dle aktuálních možností pro další rok a na základě aktuálních údajů o počtu pedagogických pracovníků tak, aby se stanovený cíl podařilo nejpozději v roce 2021 splnit. Jelikož je tento cíl uveden i v samotném programovém prohlášení vlády, nepředpokládáme, že by cíl vláda nesplnila,“ přišlo do redakce iDNES.cz z tiskového odboru ministerstva.



„Žádná z vlád nikdy své programové prohlášení nesplnila. Slib, že budou učitelé pobírat 130 procent průměrné mzdy v zemi, je 15 let starý, ale platy učitelů jsou stále jen na 105 procentech,“ upozorňuje Sárközi.



Pedagogická komora navrhla zvýšení příplatků pro třídní učitele a rychlejší nárůst platů pedagogických pracovníků z patnácti na dvacet procent. Kdyby poslanci navýšily školský rozpočet o 7 miliard, pokryly by se tím oba návrhy. Poslanecká sněmovna by o nich měla jednat 13. listopadu.



Peníze najdeme podle aktuální situace, tvrdí ministerstvo financí

Navýšení platů učitelů se podle ministerstva financí řeší stejně jako například u lékařů, policistů, vojáků a dalších státních zaměstnanců. O financích se tak budou vést ještě dlouhé diskuze a konkrétní parametry nejsou momentálně jasné, odpověděl iDNES.cz tiskový odbor ministerstva.

Celkové výdaje kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsou navrženy v objemu přes 205 miliard korun. To je oproti letošnímu roku nárůst o skoro 30 miliard korun.



Z navýšení vláda směřuje peníze především na nárůst platů pedagogů a nepedagogů, dále na výdaje spojené s inkluzí, na provoz mateřských škol, navýšení počtu dětí a žáků a na financování reformy regionálního školství.



Z celkového nárůstu výdajů tak do platové oblasti směřuje přes 22 miliard korun.



„O kolik dostanou učitelé přidáno v letech střednědobého rozpočtového výhledu, bude předmětem standardních jednání o podobě státních rozpočtů na příslušná léta, tedy rok 2020 a 2021. Je to vždy otázka komplexních jednání,“ vysvětluje ministerstvo financí a dodávám že požadavky jednotlivých resortů často přesahují možnosti rozpočtu v řádu přesahujících 100 miliard korun.

„Platí, že strategie odměňování pracovníků v regionálním školství je nastavena tak, aby byl splněn závazek vlády - prosadíme více peněz do školství tak, aby průměrný plat učitelů na konci volebního období v roce 2021 byl 45 tisíc korun,“ stojí ve vyjádření ministerstva financí.

Kde přesně chce ale kabinet prostředky na financování vládních priorit vzít, je ale otázkou. Pokrýt je má prý z příjmů státního rozpočtu.

„V případě meziročního zvyšování potřebných prostředků může jít o přesuny v rámci kapitol státního rozpočtu, nebo prostřednictvím vyšších příjmů státního rozpočtu jako takového. O konkrétní podobě vždy rozhoduje vláda jako celek, a to na základě jednání o podobě státního rozpočtu na příslušný rok,“ dodává ministerstvo financí.



Učitelské platy Peněz je v českém školství málo dlouhodobě. V roce 2017 se podílelo na hrubém domácím produktu pouhými 3,9 procenty, průměr zemí Evropské unie přitom činí přes 5 procent. Platy českých učitelů jsou na posledním místě ze všech zemí EU.



Nástupní plat učitelky mateřské školy činí 19 850 Kč hrubého měsíčně. Učitelé základních a střeních škol vidí po nástupu do práce na výplatnici plat 25 470 Kč.



Učitelů má podle programu vlády přibývat

Oficiální statistiky k počtu chybějících kantorů ve školách nejsou, odhady se pohybují v tisícovkách. Vláda premiéra Andreje Babiše chce počty pedagogů na školách zvyšovat. Potřebných 21 miliard korun tak není konečné číslo, které ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na další tři roky chybí.

K plánovanému navyšování počtu učitelů se v návrhu věnuje jedna z kapitol. V ní se mluví například o osmi stech učitelích do mateřských školek nebo více než třech tisících míst pro nepedagogické pracovníky v regionálním školství.