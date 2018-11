Žádná trika a pantofle. Dresscode platí i pro učitele, říkají odborníci

Ředitel vzdělávací organizace EDULAB Michal Orság vytvořil nedávno na Facebooku anketu, ve které se ptal, zda by měl být po učitelích požadován dresscode, tedy určitá pravidla oblékání. Většina ze 129 lidí, kteří se do ankety zapojili, si myslí, že nikoliv.

„Jednou za čas lidé řeší, zda by žáci měli nosit uniformy. Napadlo mě, že pokud něco takového po žácích chceme, měli bychom to chtít i po učitelích. Znám učitele, který pořád nosí teplákovou soupravu, i tělocvikářku, která chodí na sportoviště na podpatcích. Jsou to extrémy, ale spousta učitelů na oblečení nedbá. Myslím, že by to řešit měli. Když jdete do Poslanecké sněmovny, také si nevezmete krátké kalhoty,“ řekl iDNES.cz Orság.



Takový výsledek ankety prý Orság očekával, protože lidé nemají rádi, když je někdo do něčeho nutí. Zaznamenal však i reakce učitelů, kteří by byli pro dodržování pravidel vhodného oblékání.

„Překvapivé je, že chceme nechat volnost v oblékání, ale když narazíme například na tetování, tak je to najednou přes čáru. Takže v tomto ohledu je nějaká hranice nastavena, ale u oblékání ne,“ podotkl Orság.



Orság navrhuje, aby učitelé dostali příplatek na reprezentaci. Školy by podle něj mohly navázat spolupráci škol s lokální firmou, která by jim dodávala oblečení. Na druhou stranu podle něj hraje roli i to, o jakého učitele nebo ředitele dané školy se jedná. „Nastavit jednotná pravidla pro všechny zmíněné skupiny by bylo nerozumné,“ dodává Orság.

„Každý člověk by měl mít právo na určitou autonomii, které se týká i oblékání. Učitel by samozřejmě měl respektovat pravidla slušného oblékání, ale rozumná pestrost a autonomie v oblékání směřují k tomu, aby se člověk v rámci svého zaměstnání cítil dobře a mohl odvádět kvalitní práci,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.

Špaček: Šortky a pantofle leda na chalupu

„Je naprosto samozřejmé, že by učitelé měli dodržovat určitá pravidla oblékání. Učitel žáky vychovává, představuje pro ně jakýsi vzor, žáci přejímají jeho zvyky i třeba styl oblékání. Učitelé chodí do školy do práce a nevidím sebemenší důvod, proč by měli chodit v ležérním oblečení, to mohou odpoledne do hospody nebo když jsou na dovolené,“ řekl iDNES.cz odborník na etiketu Ladislav Špaček.



Spousta lidí podle něj přesto považuje pohodlí za hlavní kritérium pro výběr oblečení. „Lidé si jsou dnes schopni vymyslet ledacos, aby si ulehčili svůj osud. Pamatuji učitele, kteří chodili do školy v obleku, někteří měli i kravatu. Není potřeba být tak formální, ale sako, společenské kalhoty či košile bez kravaty je základní podmínkou pro to, aby učitel vypadal důstojně a vzbuzoval respekt. Když přijde učitel v triku a džínách nebo šortkách, není brán vážně. Nejen děti, ale také rodiče si pak na něj víc troufnou, protože jsou oblečeni jako on,“ dodal Špaček.



Jiný odborník na etiketu, Daniel Šmíd, podotýká, že košile mužům také vytváří estetičtější siluetu a je nutné dbát na to, aby jejich kalhoty nevypadaly opotřebovaně. „Učitelky by měly nosit šaty, sukně, pohodlné kalhoty. Do školy naopak nepatří jakákoliv špína, poškozené oděvy, nápisy, propagace značek,“ říká Šmíd.

Špaček se Šmídem se shodují, že není nutné chodit ve škole v pantoflích nebo sandálech. Tuto obuv označuje Špaček za víkendovou, vhodnou tak akorát na chalupu. Pokud některé školy vyžadují přezouvání i po učitelích, mohou se ve škole přezouvat do bot podobných těm, jaké nosí běžně na ven.

Ředitelé oděv učitelů příliš nekontrolují

Ředitelka zlínské ZŠ Komenského Ilona Garguláková říká, že kontrolovat, v čem chodí učitelé, není potřeba, protože chodí slušně a čistě oblékaní.



„Oblek, kostýmky nebo šaty určitě nevyžaduji. Doba je už jiná, spousta školních aktivit v rámci vyučování se děje na 1. stupni třeba na koberci a nedokážu si představit, jak by učitelé v reprezentativním oděvu mohli být při těchto aktivitách v přímém kontaktu s žáky. Za celou dobu své praxe jsem se navíc nesetkala s tím, že by učitelé nechodili do školy slušně a vhodně oblečeni,“ říká Garguláková.

Formální dresscode nevyžaduje ani Základní škola Vrchlabí. „Zvláštní pravidla nemáme. Snad jen jedno nepsané pravidlo – učitelé tělocvikáři chodí i do jiných hodin než na tělocvik ve sportovním oblečení. Po učitelce v elastických kalhotách, která po hodině tělocviku učí přírodopis, můžete jen těžko chtít, aby se o přestávce převlékla do elegantních šatů. Navíc na dokreslení sportovní školy s olympijskými medailisty je to celkem příhodný obleček,“ podotkl tamní ředitel Petr Jindřich.

V Základní škole speciální a Praktické škole Jihlavě zase učitelé pracují s těžce postiženými žáky, nosí proto hlavně takové oblečení, aby s nimi mohli pohodlně pracovat a naplno se jim věnovat. Ředitelka školy Zuzana Šimková vyžaduje po učitelích formální oblečení při slavnostních a jiných mimořádných příležitostech, jako je například uvítání žáků na začátku školního roku.



„Myslím si, že škola je instituce, která nejen vzdělává, ale i vychovává, a to hlavně příkladem. Působí také na veřejnost. Proto by ji učitelé měli reprezentovat i svým oblékáním. Učitele v tomto ohledu nekontroluji, není to třeba. Ve škole nemáme žádné omezení nebo zákaz pro pedagogy týkající se oblečení nebo obouvání,“ říká ředitelka.